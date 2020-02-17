網瘋傳死亡病例「白牌司機」是中部包車　民航局緊急發聲明回應了！

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記者許力方／綜合報導

中央疫情指揮中心16日重大宣布台灣首起確診死亡病例，為中部一名60多歲、有糖尿病、B肝病史的白牌計程車司機，曾載運多名台商，已鎖定3名從中港澳返國的接觸者。消息一出，網友隨即瘋傳死者是中部包車司機，對此民航局也緊急向外聲明回應，「無法證實」！

網路瘋傳死者為白牌包車司機，民航局16日深夜也向《聯合報》表示，初步查證，機場內民航、地勤業者轎車都會委託合法業者代步，無法證實當事人是否曾在中部機場違規攬客，因為「白牌車」不能合法載客。疫情發生後，機場每天都會消毒，中央若沒有證實，民眾也不該隨便傳布訊息，造成恐慌。

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▲陳時中宣布台灣首起確診死亡病例網路瘋傳死者為包車司機。（圖／翻攝臉書、記者李毓康攝）



指揮中心16日指出，第19例61歲白牌司機為首起死亡病例，他從1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促就醫，因無出國旅遊史，也不是確診病例已知密切接觸者，不符合當時疑似病例通報定義，且可能導致肺炎原因眾多，醫師診斷可能為流感重症併發肺炎，當日就收治於負壓加護病房治療。

指揮中心近日警覺新加坡等國出現沒有旅遊史的病例，回溯檢驗113起通報病例，結果2月15日確診後，男子傍晚就死亡。經調查，他生前曾載運多名訪台過春節的台商，其中3人從中港澳返國，皆在家自主健康管理，且回台後皆曾因呼吸道感染症狀就醫，目前正深入追蹤3人及所有密切接觸者。

另外，死者51歲弟弟也感染新冠肺炎，目前沒有症狀，正在隔離中，指揮中心表示，已經針對19例的密切接觸者，包括發病後曾相處的家人、就診院所人員，及第20例密切接觸者，掌握79人，截止目前已完成73名採檢（包括7位有症狀），其中60人檢驗皆為陰性、1名陽性，其餘尚在檢驗中。同時也會就發病14日前行程與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，以找出可能感染源。

▼武漢撤回包機有台商確診隔離。（圖／記者陳以昇攝）

