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4定義驗證台灣「有社區傳播的徵兆」　3風險分析關鍵在國外疫情

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎疫情出現2例本土個案，中央疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，這是台灣第一次出現社區傳播警訊。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）台灣出現首例死亡案例，掀起民眾對於是否有社區傳染的疑慮。獨立醫療媒體「MedPartner美的好朋友」小編16日晚間在臉書粉絲專頁PO文分析，要達成社區傳染有4個定義，例如國內案例多於國外感染案例，但台灣目前尚未出現這樣的狀況，況且第19例也並非完全沒有接觸史，現階段可以認為是「有發生社區傳播的徵兆」，應該要努力的是做好疫調與防護鍊等預防措施。

小編在文章中提到，第19例患者是一名白牌計程車司機，本身沒有出國旅遊史，但是多數乘客來自中港澳，1月27日出現症狀之後，直到2月3日才診斷為肺炎，此時還未確診為新冠肺炎，接著在2月15日死亡，之所以會發現這個案例，是政府自2月12日起要求全國各醫療院所，再次檢驗「流感篩檢為陰性」的患者，才在113件檢體中發現這唯一的一例。

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小編解釋，如果按照原本的檢疫規格很有可能會沒發現這一例，但也希望大家不要覺得這是防疫人員輕忽，畢竟規劃檢驗標準要考慮到檢驗量能，也就是說，如果一天只能驗500個，標準卻放很寬，一天送進5000個檢體，「那除了驗不完以外，抓不到的還是很可能抓不到。」

至於民眾最關心的「這是不是社區感染」問題，小編表示，社區感染必須符合4個定義，包含確診者找不到傳染的來源、國內案例多於國外感染案例、持續性的傳播鍊（比如一傳十、十傳百）、廣泛發生群聚感染事件，台灣目前並未真的達到這些前提，也還無法確定確診者一定是被中港澳人士傳染，只能說是「有發生社區傳播的徵兆」，現階段要努力的是做好疫調與防護鍊等預防措施。

▲▼因應新冠肺炎疫情,北市國父紀念館在入口擺放消毒用酒精供遊客使用,並一律在入場前量測體溫,武漢肺炎,防疫,額溫槍,病毒,流感,COVID-19,景點,觀光。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾出入人潮較多的公共場合應配合戴口罩、量體溫。（圖／記者李毓康攝）

小編也提醒，沒人敢說未來不會爆發社區感染，在醫療體系沒有崩潰的狀況下，即使發生也有很大的機會可以將疫情控制住，所以希望民眾不要混亂、不要隱匿疫情，努力配合防疫政策，盡量避免出入人潮擁擠的公眾場合或是航空旅行，少了可能的感染者或需要被隔離者，就能降低檢疫人員、疫調人員、檢驗能量甚至醫療能量的消耗。

「現在醫療院所的口罩已經大致上足夠，產能也還在繼續上升中。大家沒必要，就不要隨便跑醫院，這很重要。」小編說，新冠肺炎會是一場持久的團體戰，就像馬拉松一樣，在國外疫情還未獲得控制之前，台灣的挑戰就會持續下去，民眾現在除了保護自己以外，更要支持「前線將士」，才有辦法讓大家一起順利度過危機，「台灣加油！台灣人，加油！」

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