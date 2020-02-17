居家隔離趴趴走「通緝犯規格協尋」　醫：關幾天也合理！比照酒駕罰則

▲李秉穎認為，防疫視同作戰，有必要限縮人權。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

記者陳俊宏／綜合報導

面對近日新冠肺炎疫情，不少居家隔離、居家檢疫者不是失聯就是四處趴趴走。對此，內政部長徐國勇表示，目前都是使用通緝犯規格來協尋，呼籲這些人要有「自保保人」的觀念。而台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎則認為，民眾應居家隔離還趴趴走，顯示罰款不夠，應比照酒駕罰則，被關幾天都合理。

徐國勇16日回應近期居家檢疫隔離者經常失聯、出門趴趴走一事，他表示，先前已在第一時間向全國民眾報告，將使用通緝犯、重大刑案的規格來協尋，據了解目前多數失聯個案都有在2、3小時內找到人，對於防疫相當有信心。

請繼續往下閱讀...

另外，徐國勇也要求這些潛在性可能會帶病菌的國人，或近日進來台灣的外籍人士「要自保保人」。他認為，居家隔離者的檢疫跟隔離除了保護自己，同時也保護社會，「真的不要趴趴走，萬一你發病，不僅造成社會困擾，對你自己也是危險。」

▼近期居家檢疫隔離者經常失聯、出門趴趴走，徐國勇強調，將用通緝犯、重大刑案的規格來協尋。（圖／記者吳奕靖翻攝）

徐國勇表示，「現在趴趴走被找到，一律強制送隔離所，本來你可以在家，除了不能出去以外都是很自由的，但如果你到強制檢疫所就不一樣了，因為裡面設備絕對沒有你家舒服」，再次灌輸大家自保保人的觀念。

《聯合報》報導，李秉穎認為，防疫視同作戰，有必要限縮人權，依照目前亂象顯示罰則不夠，應比照酒駕，若有民眾應居家隔離還亂跑，必須接受24小時教育訓練，被關幾天都合理。