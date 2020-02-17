首例死亡「社區傳播警訊」專家正反熱議　中研院點出關鍵不同

▲觀光客來台旅遊大多都有戴口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣16日新增2例新冠肺炎確診案例，其中1例已經死亡，讓外界疑慮是否出現社區感染。對此，專家們也提出不同意見，台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民認為，台灣要完全沒有社區感染難度很高；中研院生醫所兼任研究員何美鄉則表示，社區感染是不知道源頭的，與第19例的狀況不太一樣。

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台灣首例死亡案例是中部一名61歲的白牌計程車男性司機，中央流行疫情指揮中心16日晚間10時宣布，「已掌握第19例計程車司機3個可能感染源」。指揮官陳時中說明，該司機載過多名回來過春節的台商，其中3人是從中港澳返台，後續都有在家自主健康管理，且回台後皆曾因呼吸道感染症狀就醫，目前正深入追蹤3名台商及該個案的所有密切接觸者。

但這到底算不算社區感染，根據《中央社》報導，台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民表示，中國疫情持續升溫，國外也不斷出現無症狀感染者，台灣要完全沒有社區感染難度很高，只能透過擴大檢疫爭取防疫時間；中研院生醫所兼任研究員何美鄉則認為，所謂的社區感染是不知道源頭的，但第19例的源頭就是接觸過來自中港澳的人，況且「社區感染」是不能隨便說的，畢竟一旦確定，台灣就會被其他國家「關起來」，所以希望指揮中心收回這個說法。

事實上，陳時中16日晚間就曾補充說明，在第19例案例中，如果能確定是相關接觸史感染，依目前情況來看，發生「社區人傳人」的可能性相當低。中央流行疫情指揮中心分析現有資訊，也認為一般民眾在社區受到感染的風險很低，尚無須提升防疫等級，但也再次提醒，民眾平時應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，以及做好咳嗽禮節，減少近距離接觸，保持環境清潔及通風。

▼社區傳播4大徵兆。（圖／翻攝自衛福部臉書）