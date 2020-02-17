台灣首例死亡　醫曝「檢驗過程」：指揮中心主動出擊找出來！非常棒

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布台灣首例死亡個案。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣16日新增2例新冠肺炎確診案例，其中1例已經死亡。對此，重症名醫陳志金表示，「此例是指揮中心主動出擊找出來的，這一點真的非常棒。」他也提到，必須注意「醫療的負荷」，可以看看光是此例住院13天，就有60位醫護人員要被隔離14天。

陳志金16日在「Icu醫生陳志金」臉書說，第19例為：無出國旅遊史、亦非確診病例之已知密切接觸者，病人是一名白牌計程司機，1/27出現咳嗽，2/3呼吸急促收治於負壓加護病房，2/15晚間因肺炎合併敗血症死亡。

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陳志金表示，「此例是指揮中心主動出擊找出來的，這一點真的非常棒」，全國各醫院自1/31通報的流感重症，且流感檢驗陰性所有個案，於2/12到2/15全數檢驗新冠肺炎，完成113件檢體，發現唯一的陽性者。

▼陳志金說，此例是指揮中心主動出擊找出來的，這一點真的非常棒。（圖／記者李毓康攝）

陳志金提醒，個人防護很重要：

1、少去人潮多的地方。

2、沒事不要去醫院。

3、勤洗手、勤洗手、勤洗手。

4、摳鼻孔、揉眼睛、進食前都要先洗手。

5、按電梯、接觸手扶梯扶手後要洗手。

6、搭乘大眾運輸工具，可以留意疾管署的公告，何時要開始戴口罩了，而且要正確戴、正確脫。

陳志金指出，必須注意「醫療的負荷」，可以看看光是此例住院13天，就有60位醫護人員要被隔離14天，每一例沒有接觸史的病例出現，就會有一大票的醫療人員要被隔離，可能會衝擊到醫院的正常營運！醫療人員也要好好落實個人防護，目前為止這60位醫護都是陰性，也代表著大家都有用心在落實防護。