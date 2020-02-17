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鑽石公主號44名美人確診　美：旅遊禁令不含台灣

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▲▼鑽石公主號。（圖／路透）

▲美國已撤離鑽石公主號上美國公民。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

美國衛生官員向華盛頓郵報表示，已知有44名鑽石公主號美籍乘客感染武漢肺炎。與此同時，美國疾病管制暨預防中心推文強調，非必要勿前往中國的禁令，不包含港澳台。

華盛頓郵報（Washington Post）也在報導中引述中央社新聞指出，台灣確診第一例武漢肺炎死亡病例，死者是60歲男子，台灣確診病例也達到20例。

美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）證實，鑽石公主號確診的武漢肺炎病例中，有44名為美國籍。他們將在日本醫院接受治療直到康復。

鑽石公主號共有乘客與船員約3700人，其中約400人為美國公民。遊輪累計確診病例已達355例，是全球感染情況最為嚴重的區域之一。也是美國總統防疫工作小組成員的佛奇向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，這艘遊輪的傳播程度已經近似熱點地區。

美國政府日前宣布將派出兩架包機要接回船上的美國公民，這兩架包機已經抵達東京羽田機場。美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，搭乘撤僑專機返美的民眾將被送至加州曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base）與德州拉克蘭空軍基地（Joint Base San Antonio-Lackland），並需接受14天的聯邦檢疫。

美國國務院與CDC分別在一月底調高對中國旅遊至最高警戒，呼籲美國公民非必要勿前往中國。由於中國境內武漢肺炎疫情仍持續蔓延，這項禁令目前仍持續維持。不過，CDC一連2天透過推特強調，這項禁令不包括香港、澳門與台灣。

世界衛生組織（WHO）本月11日已將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），目前疫情已擴散到20多個國家與地區，全球共有6萬多起確診病例，並造成1600多人喪命。（編輯：高照芬）

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