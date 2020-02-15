菲撤對台禁令　「義美」400菲籍移工請願　在桃園都是VIP

▲桃園「義美」廠菲籍移工，熱愛表演和唱歌。（圖／資料照／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺灣義美食品公司位在桃園蘆竹區的400多名菲籍勞工，日前連署請求菲國政府撤銷禁台令，成為菲國總統杜特蒂態度軟化、政策大轉彎的要因。據了解，桃園市移工人數高達約11萬人，是全台移工人數最多的城市；內政部移民署和桃園市長鄭文燦近年來，針對新住民及移工朋友，推出許多友善關懷政策，讓移工朋友相當有感。

▲「義美」總經理高志明重視移工朋友權益。（圖／資料照／移民署桃園站提供）

移民署桃園服務站15日指出，國內知名食品大廠義美食品，向來重視員工權益，對於廠內為數不少的移工朋友，除打造友善移工環境，將移工視為一家人，更體恤移工在台生活不易，以直聘方式招募移工，讓移工實賺實拿，不需負擔額外仲介費。

▲移民署關懷移工朋友在台生活。（圖／資料照／移民署桃園站提供）

因此任職該廠的移工朋友，因「義美」老闆的照顧，而對在臺灣的工作環境和生活，都非常感恩。義美的資深員工說，無論是本國員工或移工，義美老總高志明對員工的照顧，都一視同仁，也使員工流動率低。

而移民署基於對外來人口的管理職責，其中包含如果知道移工有證件上的問題，或遇到公司關廠，發生重病，車禍意外，或是遇到火災等等，都會派人前往了解關懷協助，並且也會結合相關ngo團體協會，還有駐台辦事處的人員，一起去關懷協助。

▲桃園市長鄭文燦照顧新住民和移工，推出許多創新友善政策。（圖／資料照／市府提供）

對於桃園是全台灣外籍移工最多的城市，桃園市長鄭文燦感謝移工朋友為台灣的付出與貢獻，將外籍移工視為家人一樣照顧，提出多項創新友善政策，市府也全國首創「移工休閒育樂參與式預算計畫」，舉辦說明會、工作坊，讓移工自己提案、票選決定想舉辦的休閒育樂活動，以參與式預算的模式直接參與桃市府的預算使用決策過程。

▲義美公司的移工朋友，認為臺灣是他們的第二個家。（圖／資料照／移民署桃園站提供）

鄭文燦常以在桃園的越南Vietnam、印尼Indonesia、菲律賓Philippines、泰國Thailand等 4 國移工國家的英文字母縮寫比喻，在桃園的4國移工都是「桃園的貴賓」（VIP in Taoyuan）。

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