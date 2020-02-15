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菲律賓撤回對台禁令　陸網友崩潰：前一句無涉政治、後一句互不隸屬

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▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，菲律賓日前依據「一中原則」將台灣列為禁止入境對象，14日菲國政府宣布取消對台旅客的旅行禁令，消息一出，大陸微博網友一片崩潰「蹭鼻子上臉了」、「前一句無涉政治、後一句互不隸屬」；也有網友說，「怎麼感覺我們又輸了」、「自顧不暇了還想統一人家」、「惹不起、惹不起」。

菲律賓日前對台灣祭出禁令，總統杜特蒂13日更進一步表態拒絕解除對台的旅行禁令，並宣稱該決策與「一中原則」無關，但14日菲律賓政府在內閣會議之後宣布撤回旅遊禁令。對此，中國大陸網友在微博上一片罵聲，「前一句無涉政治、後一句互不隸屬」、「真的以為靠張嘴就能啥都遂他們的意」、「蹭鼻子上臉了」。

不過也有網友表示，「怎麼感覺我們又輸了」、「自顧不暇了還想統一人家」、「惹不起、惹不起」。 

▲▼中國大陸網友得知菲律賓撤回對台旅行禁令在微博發表意見。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國大陸網友得知菲律賓撤回對台旅行禁令在微博發表意見。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國大陸網友得知菲律賓撤回對台旅行禁令在微博發表意見。（圖／翻攝自微博）

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