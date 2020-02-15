菲律賓3天撤「禁台令」　陸網友難理解：感覺台灣是很厲害

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓11日祭出「禁台令」，禁止所有來自台灣的旅客入境，但經我方交涉後，於14日解除禁令。禁令撤除的消息傳出後，引起許多大陸網友的討論，有的不解菲律賓為何解除禁令，有的則直言，「感覺台灣是很厲害，讓菲律賓解除禁令。」

菲律賓的禁令原先只針對中港澳旅客，但10日晚間卻突然將台灣納入禁令，還強調是基於「一中原則」，導致超過500名台灣旅客被拒入境，受困菲律賓機場，更引起台灣輿論的不滿，要求政府對菲律賓採取反制手段。

▼菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）



禁令祭出後，政府隨即表達抗議，外交部也展開交涉，迫使菲律賓在14日召開內閣會議，最終決定撤回禁令。外交部並表示，對菲律賓政府的決定表達肯定，並對曾經協助此一正面發展的相關機關及人士表達誠摯感謝，「嚴正向世界衛生組織（WHO）呼籲，公衛防疫無涉政治，台灣與中國互不隸屬，WHO應回歸專業與中立，儘速更正對台灣的不當列示。」

禁令撤回的消息傳出後，引起許多大陸網友的討論，難以理解菲律賓為何撤回禁令，並認為台灣對WHO提出的要求非常無理，留言批評，「挺好，讓他們得意忘形一下。」「感覺台灣是很厲害，讓菲律賓解除對台禁令。」「高潮了，於是又向WHO提出無理要求了。」

▼大陸網友在微博上留言。（圖／翻攝微博）

