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義美410菲籍移工請願促杜特蒂撤禁台令　在台菲人齊喊：台灣很安全！

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記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓11日依據「一中原則」對台灣祭出旅行禁令，導致台灣逾500名旅客無法入境，所幸經外交部斡旋後於14日正式取消。菲國媒體ABS-CBN報導，除了外交團隊全力交涉以外，台灣食品製造公司義美的400多名菲籍移工連署要求撤銷禁台令，也成為菲國總統杜特蒂態度軟化的一項因素。

ABS-CBN於13日報導，在台灣義美食品公司工作的410名菲律賓工人發表致杜特蒂的陳情信，經馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）轉交杜特蒂。他們在信中表示，旅行禁令可能導致他們因無法回到台灣的工作崗位而違約，「我們是台灣義美食品製造工作的工人，要求我們的政府重新開放菲律賓人來台灣，尤其是有工作合約的人。」

義美公司資深顧問程豫台說明，「他們實際上是輪班工作，有時候當他們完成在台灣的工作，就會想回家，此時我們會從菲律賓招來新的工人。」他也補充，義美只雇用菲籍工人，沒有其他外籍移工，且已經有菲籍移工因禁令被困在菲律賓，人數還不清楚。

曾任台灣大使的程豫台試圖向辦事處保證，在台灣工作的菲律賓人完全不需要擔心新冠肺炎（COVID-19）可能對健康帶來威脅，因為台灣疫情完全受到控制，甚至比鄰近的日本、新加坡等國家都要安全，請馬尼拉經濟文化辦事處協助轉交信函。

程豫台指出，義美公司非常重視菲國移工，「因為他們非常友善、勤奮，溝通也不成問題」，且義美受到菲國政府青睞，直接雇傭菲國勞工。若菲籍移工無法來台，會為義美及台灣其他許多公司帶來困擾。

與此同時，南台灣菲籍移工組織也擔心，菲律賓工人可能因為禁台令失去數千份工作，台灣政府也可能因此轉向其他國家尋找人力。他們透過舉牌拍照、拍影片的方式表示，「請撤銷禁令，台灣很安全」。

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