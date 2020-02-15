菲律賓撤回禁台令　行政院：南向政策發揮關鍵作用

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，菲律賓11日祭出「禁台令」，禁止所有台灣旅客入境，但經我方交涉後，菲律賓14日解除禁令。對於在野黨與外界評論先前評論菲律賓禁台令是新南向政策「破口」，行政院發言人Kolas Yotaka14日表示，南向政策拉近台菲關係，在遭受政治打壓的關鍵時刻，發揮了作用。

Kolas在臉書表示，「我們努力很久」，因為與菲律賓地緣相近、血緣相近，兩國人民、經濟、社會的互動已越來越緊密，而菲律賓日前一度發出禁令，以防疫之名拒絕兩國人民往來，即刻有「南向無用論」等人高喊「南向破口了!」，如今菲律賓撤除對台灣的禁令，「不知現在要怎麼轉？」

Kolas認為，台灣與菲律賓，面對國際政治的談判，要雙贏，不要雙輸，要說破口，還不如說，南向政策拉近的台菲關係，在遭受政治打壓的關鍵時刻，發揮了作用。

Kolas舉例，首先，2018年菲律賓來台旅客將近42萬人次，比2017年成長44.13％，2019年11月底為止，已超過45萬人次，是雙贏；其次，2019年台菲雙邊貿易額82.4億美元，也是雙贏；接著，截至2019年12月底，菲律賓來台移工高達15萬7千多人，15萬7千多個家庭經濟收入有著落，台灣廠商創造產值，更是雙贏。

Kolas再舉一例，台灣是菲律賓第7大投資國，投資金額達780億台幣，在當地雇用人數高達1萬1414人，台商在菲律賓從事電子、電機、貿易、食品、化工等產業有成，是雙贏。

最後，Kolas說，台灣面對的是政治打壓，但不代表歷年南向的經濟成果都該被歸零，扎扎實實的經濟成果，是逐漸把重心從中國移向太平洋的成績單，在關鍵時刻發揮效用的鐵證。