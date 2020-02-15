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對台旅行禁令解除　菲律賓網友暖回：台灣是真正的好鄰居！

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▲▼義美菲籍移工呼籲杜特蒂取消禁台令。（圖／翻攝自臉書／Filipino Community in Southern Taiwan）

▲義美菲籍移工呼籲杜特蒂取消禁台令。（圖／翻攝自臉書／Filipino Community in Southern Taiwan）

記者林彥臣／綜合報導

因應從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19），菲律賓方面對台灣一度對台灣實旅行禁令，不過在外交部的努力斡旋之下，14日讓菲國政府解除對台旅行禁令。在PTT八卦板上，就有截圖菲律賓網友對這個話題的討論，不少網友暖回「台灣才是真正的好鄰居」。

菲律賓CNN（CNN Philippines）14日在臉書中發布了解除對台旅行禁令的快訊，湧入1000多名網友討論留言，有網友留言表示，「我愛台灣和那裡的人」、「是的，我在台灣工作了12年，醫療保健真的是第一」、「台灣是真正友善的鄰居，台灣工廠雇用了很多的菲律賓人(讚)」、「學好歷史，台灣不是中國大陸」、「錯誤的喜劇，政府的那些人不懂歷史，台灣不是中國」

▲▼菲律賓網友留言，台灣才是真正的好鄰居。（圖／翻攝自CNN Philippines臉書）

▲菲律賓網友留言，台灣才是真正的好鄰居。（圖／翻攝自CNN Philippines臉書）

「台灣是我們親近的鄰國，在海燕颱風時最早響應幫忙的」、「謝謝，好的決定，台灣是一個安全的國家，人們很友好，台灣在衛生服務系統中排名第一。」、「台灣與中國不同，在名稱上有中國，但他們有自己的政府、政治、貨幣等，我更喜歡稱他們為台灣人#standwithtaiwan」、「在我們獨立前時期，菲律賓曾懇求國際社會承認我們是一個國家而不是境外勢力領土，我們應該成為支持台灣主權的人，我們以前走過那條路」。

台灣的網友對於菲律賓網友的討論則表示，「台菲友好」、「菲律賓人好友善，感人」、「姑且不論菲政府，菲鄉民似乎還不錯友好」、「菲律賓鄉民怎麼這麼nice」、「我都不知道菲律賓有人喜歡台灣」。

促成菲律賓政府撤銷對台旅行禁令，在台菲籍移工也貢獻了很大的助力，南台灣菲籍移工組織擔心，可能因為禁台令失去數千份工作，台灣政府也可能因此轉向其他國家尋找人力，他們透過舉牌拍照、拍影片的方式向菲律賓官方表達，「請撤銷禁令，台灣很安全」。

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