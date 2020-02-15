鑽石公主號285確診！其餘3400人確定「全船送檢」　70歲↑可能二篩

▲ 鑽石公主號郵輪上還有約3400人。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

鑽石公主號郵輪15日下午再增67起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，全船感染人數來到285人。日本厚生勞動省此前便有意對仍在船上的所有乘客進行病毒檢測，但可行度受到質疑。厚生勞動大臣加藤勝信稍早召開記者會正式宣布，由於發生集體感染，將逐一篩檢全船人員。

《朝日新聞》報導，加藤勝信15日宣布，除去已經確診並送院治療的病患及提早下船隔離的老弱乘客，將安排鑽石公主號上所有乘客及船組員約3400人接受病毒檢測，若結果呈陰性，19日隔離解除後便可下船。

另外，厚生勞動省15日也針對乘客下船方針說明，除了曾與感染者使用同一間房間的乘客以外，70歲以上高齡乘客病毒檢測結果若呈陰性，確認健康狀況決定是否再次檢查，若狀況無虞19日便可以開始下船；70歲以下乘客則是檢查結果呈陰性便可於19日起下船。

根據稍早記者會內容，全船共3711名人員至今有930人已經接受檢查，285人確診感染。其中67起為今天新增的個案，且有38人未出現發燒、咳嗽等症狀。加上境內確診的52例，日本全國確診人數達337人。

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