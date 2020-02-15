口罩竟然滯銷！梨山地廣人稀空氣好　衛生所562片賣不掉

▲梨山地區增設平等衛生室販售口罩。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，政府實施購買口罩實名制後，各地健保藥局經常都是大排長龍搶購，250片的配額一下子就被搶光，但是台中市梨山衛生所卻是口罩「滯銷」，衛生所主任姜明凱15日表示，梨山地廣人稀，很少人戴口罩，反而是要下山就診或是幫親友代購的情形較多，目前大小、小孩的口罩餘量共562片。

政府實施購買口罩實名制後，委由健保特約藥局販售，梨山地區大約有2千人，只有2家健保藥局，因此市府把衛生所也納入販售，疏解購買人潮，姜明凱說，梨山雖然人口少，但每天配額和其它藥局一樣，大人2百片，小孩50片，實名制剛開始實施前2天，衛生所也是大排長龍，250片口罩一下子就被買光，但到了第3天，買氣不再，累積至今，所內還有562片沒有賣完。

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姜明凱說，梨山地處空曠，空氣好，除了到衛生所看病、需要戴口罩之外，路上很少看到有人戴，會買口罩的人，大多是下山看病、訪友、搭公車或是代親友購買的情形較多，他認為，健康者本來就不用常戴口罩，除非是要去醫療院所，或是搭乘密閉的大眾交通工具，勤洗手其實比戴口罩更能防疫。

梨山地區除了衛生所有販售口罩之外，13日起也增設平等衛生室為口罩購買點，身分證字號末碼為單號者，每周一下午1點半至4點開放販賣，末碼雙號者，每周四上午9點至11點半，每人最多可代持1張健保卡代為購買，兒童口罩限12歲以下購買。

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