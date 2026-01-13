　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凱特王妃見梅根能閃就閃！　原因竟是「要保護哈利」

凱特跟梅根妯娌不合已不是傳聞。（翻攝allnews.ge）

▲凱特跟梅根妯娌不合已不是傳聞。（圖／翻攝allnews.ge）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）與妯娌梅根馬可（Meghan Markle）關係長年不合。王室作家披露，凱特曾對梅根「能閃就閃」，目的竟是為了保護小叔哈利王子（Prince Harry）。

哈利交往初期就有疑慮？　王室作家揭凱特真實想法

根據《每日郵報》報導，王室作家克里斯多福安德森著作《Brothers and Wives》中指出，凱特在哈利與梅根交往初期，曾對「和梅根見面」一事持保留態度。過去哈利與凱特關係融洽，曾形容凱特是「我從未擁有過的姐姐」。2016年夏天，哈利認識梅根後，迫不及待想介紹梅根給凱特認識，不過凱特多次閃躲。

一名凱特的友人透露，凱特向來像大姐姐般照看哈利，擔心他被人佔便宜，尤其當她看到梅根的一些報導，讓她有些不安。安德森指出，凱特也可能受到威廉影響，因為威廉總認為弟弟的戀情發展過快，甚至認為梅根對哈利的影響前所未見。例如哈利經常為了梅根，與親友翻臉。

不過，凱特還是在2017年1月與梅根會面。當時哈利帶梅根到肯辛頓宮見哥哥嫂嫂，據悉，凱特給予梅根擁抱，梅根也準備了一本價值295美元（約新台幣9,400元）的Smythson筆記本當凱特的生日禮物，還陪當時只有1歲的夏綠蒂公主玩耍。這場不到1小時的會面，被形容「相當成功」，凱特甚至對梅根表示，若之後有需要任何協助，都可以聯繫她。

上一次看到凱特王妃（左起）、威廉王子、哈利王子、梅根合體的畫面，是2022年英國女王過世後，4人在溫莎堡外向英國民眾致意。（翻攝自臉書The British Royal Family）

▲上一次看到凱特王妃（左起）、威廉王子、哈利王子、梅根合體的畫面，是2022年英國女王過世後，4人在溫莎堡外向英國民眾致意。（圖／翻攝自臉書The British Royal Family）

從祝福到決裂　妯娌關係為何急轉直下？

之後，雙方關係一度融洽，當哈利宣布訂婚時，威廉夫婦發文祝賀，稱「很高興認識梅根，看到她與哈利如此幸福」。梅根在《BBC》專訪中也多次稱讚凱特「很棒」，哈利更說凱特與威廉給他們極大的支持。

然而，檯面下的疑慮並未消失，王室傳記作家菲爾丹皮爾（Phil Dampier）指出，威廉早已看穿梅根的盤算，懷疑她無意長久留在王室。在哈利的回憶錄《Spare》中，他也坦言哥哥曾多次勸阻他結婚，認為這段感情「實在發展太快了」。

凱特和梅根的關係，最終在2018年哈利大婚時急轉直下。哈利在回憶錄中詳述，妻子和嫂嫂曾因借唇蜜、小花童禮服等細節爆發衝突。外界一度盛傳梅根弄哭凱特，但梅根在2021年接受歐普拉專訪時反駁，稱其實是她被凱特弄哭，凱特之後更送上鮮花和卡片向她道歉。


更多鏡週刊報導
「重新理解什麼叫活著！」凱特王妃44歲生日　回顧抗癌2年恐懼與淚水
哈利王子「脫英」對老爸爆粗口要錢！　查爾斯三世嘆：我不是銀行
凱特王妃44歲生日前夕現身醫院！　談抗癌心路：這2件事成復元關鍵

01/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

