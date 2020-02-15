台中違規工廠釀死負責人遭起訴　台南加強消安檢查

▲台南市消防局加強台南市工廠消防安檢作業，維護工廠安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台中市一違規工廠2019年10月發生大火，造成兩名消防人員葬生火窟，經地檢署查出該工廠屬違章建築、建築材料未達防火時效、消防安全設備不合格、兩廠房防火通道加蓋等疏失，14日依違反公共危險等罪起訴業者，台南市消防局呼籲業者要重視安消防安檢作業。

台南市消防局指出，依消防法規定，其管理權人（業者）未依規定設置或維護，於發生火災時致人於死者，處1年以上7年以下有期徒刑；此外，新修正消防法規定針對工廠業者應提供搶救必要之正確資訊，否則將開罰。

台南市目前列管工廠有計有5217家，針對其消防安全，每2年至少進行清查一次，並要求業者每年針對其場所進行消防安全設備檢查、維護及提報消防安全設備檢修申報，除了建築物內部消防安全硬體設施的設置維護外，對於總樓地板面積在5百平方公尺以上，其員工在30人之工廠，同時要求業者應遴防火管理人及製定消防防護計畫，執行防火管理上必要之業務，以提升防火意識，達有效火災預防。

市長黃偉哲說市府仍持續進行督導並檢查工廠等場所，一旦發現不合格事項隨即開立改善通知單，要求完全改善，同時結合市府都發局、工務局、經發局及環保局等單位進行聯合稽查，善盡職守謹慎看待公安事件，希冀工廠業者遵循法律，期經濟發展外並兼顧生命財產安全，放心樂居於大台南，勿因小失大，導致遺憾。