台南鹽水與後壁二大經典小鎮主題燈組　台灣燈會好市共榮燈區魅力登場

▲台南鹽水與後壁二大經典小鎮主題燈組，台灣燈會魅力登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年的台灣燈會在台中，台南市政府獲邀於好市共榮燈區以燈和各縣市進行交流，特以入選交通部觀光局「2019小鎮漫遊年」經典小鎮之「鹽水區、後壁區」為主題，運用在地節慶、文化、活動、物產、古蹟、美食等意象進行花燈設計與製作，規劃二大主題燈組參加。

負責策展的台南市政府觀光旅遊局表示，特邀台灣知名燈藝師，現任中華花燈藝術學會理事長「藍永旗」老師，以「月津拾光，菁寮拾味」為主題，打造出鹽水區主題燈組【走入時空，隨光呼吸】、後壁區主題燈組【反璞歸真，無米樂天】二大主題燈組，將鹽水區一年一度的鹽水蜂炮與後壁區3月7日至3月16日將舉辦的國際蘭展活動、景點、在地美食、農特產等，透過花燈的光影藝術勾勒出來，並將於「2020台灣燈會」期間（2月8日至23日），在后里森林園區（原后里花博園區）展出，歡迎到訪台灣燈會的遊客到台南燈區認識及感受台南二大經典小鎮的魅力。



鹽水區主題燈組：「走入時空，隨光呼吸」，以全球三大民俗慶典-鹽水蜂炮、永成戲院、電影看板鐵馬車、復古攝影機、月牙之輝、月津港畔、鹽水意麵、台灣詩路等，運用光影藝術勾勒出古今交錯的百年月津，讓璀璨河光，與月光、星光、及燈體的浪漫暈光，共同譜寫出經典小鎮的人文脈絡，一起隨光呼吸。





後壁區主題燈組：「反璞歸真，無米樂天」，以典型日式木造車站後壁車站、蘭花意象、傳統脫殼土礱、割稻飯、稻草人偶、嫁妝一牛車、米力小子、金黃稻浪等，以靜態展示搭配動態LED燈效，展現局部燈光閃耀及色調變化的律動展演，讓遊客感受反璞歸真，無米樂天的在地農村魅力。



黃偉哲市長表示，台南除了有代表性的鹽水與後壁花燈參加2020台灣燈會外，台南市本身沿著水岸與老街妝點的鹽水月津港燈節與月光之城活動也展至2月16日，緊接著有國際三大蘭展之一的台灣國際蘭展（3月7日至3月16日）將在台南後壁區臺灣蘭花生技園區接續登場，今年以「豐饒百年」為主題，以嘉南大圳與烏山頭水庫豐沛水源滋養萬物為意象，將帶大家一同回顧台灣百年圍繞在你我生活中重要的回憶。

觀光旅遊局郭貞慧局長，誠摯歡迎參觀台灣燈會的遊客，不要錯過台南年度必訪的月津港燈節，並提醒民眾注意添加衣物保暖，以及注意防疫相關措施。另進一步推薦大家到月津港賞燈之餘，可以品嘗在地意麵、豬頭飯、豆簽羹等美食，更很適合順道至關子嶺泡個暖身泥漿溫泉、再前往175咖啡公路上喝杯暖心的東山咖啡，保證是一趟好看好玩好吃的台南輕旅行。