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聆聽台南青農心聲　黃偉哲：期許台南成為友善青農城市

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▲台南市長黃偉哲率市府團隊，召開青農座談會，說明市府農業政策，與青農們面對面交換意見與討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，召開青農座談會，說明市府農業政策，與青農們面對面交換意見與討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

深耕青年返鄉投入農業的台南新農人計畫！台南市長黃偉哲15日率市府團隊，召開2020年度第1次青農座談會，說明市府的農業政策，與青農們面對面交換意見與討論，除表達對青農的重視，聆聽青農心聲與建議外，希望迅速解決青農務農所遭遇之問題，期許台南成為友善青農城市。

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，召開青農座談會，說明市府農業政策，與青農們面對面交換意見與討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，青農並非取代老齡化的農民，而是未來農業發展的生力軍及希望，台南是農業重鎮，對農業各個面向的發展須更重視，要擘劃出未來農業發展的藍圖，讓新觀念、新的產銷方式及科技的應用深植於上。很高興從座談會中瞭解青農在技術、資金或土地取得等面向所遇到的問題，並進而發揮政府的職能協助解決，政府有責任與義務與來協助青農的產銷，維持價格的穩定外，希望未來政府與青農攜手合作將力量團結起來以產生規模經濟，並在經營上能深化交流，期許讓台南成為對青農更友善的城市。

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，召開青農座談會，說明市府農業政策，與青農們面對面交換意見與討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，青農未來不只是台南，也是台灣未來的生力軍，青農也是希望，比較有新的觀念，容易接新的產銷方式與科技，有助於農業升級，政府有責任幫青農排除生產過程的不當干預，將青農團結起來。

黃偉哲市長表示，未來展望，今年一開始就碰到武漢肺炎影響農產銷品銷路，與延後開學的影響到一些有機蔬菜的去向，政府都卯起全勁幫忙行銷，維持價格的穩定，也不希望有人發國難財。蔡蘇秋金議員也來到現場與青農互動，場面熱絡溫馨。

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，召開青農座談會，說明市府農業政策，與青農們面對面交換意見與討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長謝耀清指出，市府輔導青農業務的成效顯著，新農人人數已於2019年底突破1400人，每年以增加100人速度提升，未來將持續扮演好輔導與協助者角色。此外，有鑑於近年來越來越多青農投入有機農業生產，市府會積極洽商農糧署南區分署、台糖公司及台南農改場等單位，共同協助尋覓土地供有機農業使用。

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，召開青農座談會，說明市府農業政策，與青農們面對面交換意見與討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣農業面臨人力老化與農村人口外流的兩大嚴峻議題，台南市政府在青農於土地取得、農業資金取得、農業技術培育、產品行銷通路等議題研擬方案，希望透過不間斷的輔導措施，協助青年農民解決困境，協助生產與行銷，增進回鄉及留村意願。

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