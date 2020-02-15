情人節深夜一對台中夫妻「在車內大吵」　踩猛油門撞倒18輛機車

▲夫妻當街吵架，車竟衝撞路旁18輛機車，連電線桿都撞斷。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

情人節剛過，董姓男子與妻子15日凌晨12點多，車停在太平區馬路旁爭吵，結果車竟突然加速衝撞路邊18輛機車，連電線桿都被撞斷，受輕傷的2人及附近民眾都傻眼。警方表示，董男未酒駕，肇事原因仍有待調查。

太平區樹孝路15日凌晨12點多發生一起連環車禍，一輛白色小客車衝撞路邊10多輛機車，衝撞力道之大造成巨大聲響，引來民眾圍觀，並趕緊報警。消防隊到場後發現，小客車駕駛董姓男子與副駕駛座陳姓女子為夫妻，2人受到擦挫傷，無生命危險，經初步包紮後送往醫院治療。

▲▼車禍現場發出巨大聲響，讓附近民眾住戶都出來看。（圖／民眾提供）

太平警方隨後也到場採證，發現共有18輛機車遭到波及，連電線桿都攔腰折斷，所幸沒有其他人受傷。警方也進行酒測，確認董男沒有酒駕。

據了解，事發前董男跟陳女在車上爭吵，引來路過民眾側目，豈知董男似乎越來越激動，接著車子就突然加速衝撞路邊的機車語電線桿。台電人員也立刻到場進行搶修，讓停電狀況盡速排除。

太平分局表示，董男與陳女對於爭吵原因不願多談，但允諾會賠償其他人的損失，全案將依法調查。

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