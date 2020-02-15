擦撞計程車瞬間曝光！21歲女上完小夜班遇死劫「噴飛10m」亡　爸聞噩耗痛哭

記者李忠憲／台中報導

超商工作的安姓女子15日凌晨騎車經黎明路、市政南一路口，疑因右方會車計程車未依號誌行駛，直接撞上彈飛10多公尺，傷重送醫後宣告不治。安女父親得知噩耗時無法接受，他表示，女兒自己在外面租屋謀生，不知為何這麼晚還沒回家。

▲女子騎車路口撞上計程車，倒在地上一動也不動。（圖／民眾提供）

今天凌晨4點多，黎明路二段與市政南一路口發生一起嚴重車禍，機車女騎士倒地不起，計程車內多人受到輕傷。消防隊獲報立刻派遣人車前往現場，發現騎車的21歲安姓女子倒在路中央，上前檢傷發現已無呼吸心跳，立刻進行心肺復甦術，並用救護車送醫急救，但因頭部及胸部嚴重內出血，傷勢過重，最後仍宣告不治。

▲女子騎車路口會車看到計程車已反應不及，直接撞上。（圖／民眾提供）

▲救護員當場進行心肺復甦術。（圖／民眾提供）

計程車45歲駕駛鄭姓男子與車上3名乘客則受到輕傷，乘客受到嚴重驚嚇，經送醫治療無大礙。

警方到場後，發現計程車左側車身嚴重凹陷，車窗破裂；機車車頭嚴重毀損，碎片滿地。經酒測，確認鄭男與安女沒有酒駕。據了解，安女在超商擔任店員，14日當天上小夜班，上到隔日午夜12點。

▲計程車司機供稱他車速不快，看到機車已來不及反應。（圖／民眾提供）

鄭男供稱，他當時車速約40到50公里，到路口「看到機車已來不及反應」，計程車3名乘客則說，他們剛從酒店欲返家，3人都有喝酒，上車就休息，不清楚車禍事發經過。

警方發現，該路口設有交通號誌，安女行駛方向為閃黃燈，鄭男行駛方向為閃紅燈。經調閱監視器，發現雙方會車時均無減速，鄭男則未依號誌燈，應先停車注意左右無來車在行駛，明顯有過失，警訊後依過失致死罪嫌送辦，並釐清安女死因及肇責。

安女父親聞訊趕到現場，泣不成聲，她向警方表示，女兒一人在外面租屋，獨自生活，未與家人同住，不知她為何這麼晚還在外面。

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