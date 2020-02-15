大台南計程車防疫宣誓　黃偉哲：市府協助解決口罩及酒精問題

▲台南市長黃偉哲帶領交通局、計程車相關公（工）會、車隊、合作社等單位幹部、從業人員，共同宣誓計程車產業正式加入防疫團隊，保障市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強台南市大眾運輸工具「新冠肺炎」防疫工作，台南市政府除協助計程車司機採買口罩，市長黃偉哲15日帶領交通局、計程車相關公（工）會、車隊、合作社等單位幹部、從業人員，共同宣誓計程車產業正式加入防疫團隊，保障民眾行的安全，黃偉哲允諾將協調台酒，解決計程車消毒用的酒精問題。

市長黃偉哲表示，台南市計程車司機約4200人，近期確實接獲公（工）會代表反映司機面臨口罩採買困難問題，考量計程車司機肩負載運觀光客、商務人士等外地乘客的重責又身處密閉車廂，依目前疫情狀況確實屬於高風險族群，故第一時間指示交通局向中央單位反映，也特別感謝交通部努力協調，同意自2月10日開始每日核撥4200片口罩額度供台南市計程車司機購買，大大降低駕駛從業上的不安，更感謝參加宣誓的計程車司機代表，願意配合市府防疫措施，讓台南市大眾運輸防疫工作可以做到滴水不落。

交通局長王銘德表示，肺炎疫情雖然來勢洶洶，交通運輸產業人員也面臨了巨大的挑戰，但大家都有做好萬全的準備工作，希望藉由宣誓活動展現「交通人」的韌性，今天宣誓的標語包含「人車勤消毒」、「管理要自主」、「熱心多慰問」及「通報應確實」等四項，不外乎是提醒計程車司機朋友，防疫期間加強自身及車輛內部的清潔工作，並落實自主化管理，做好每日體溫的監測，有呼吸道症狀即配戴口罩（呼吸道禮節），發燒時建議暫時停止載客；另外載客時可適當詢問乘客近期旅遊史（有無至疫情嚴峻地區）以利必要時可追蹤管理，一旦有疑似症狀應確實通報相關機關或電洽1922防疫專線諮詢，做好亡羊補牢的工作。

公共運輸處處長呂獎慧表示，目前交通部配送的口罩已分批陸續送抵公運處，為減少大家每天皆需至機關領取作業上的困擾，日前已邀集各領用單位研商付費、領取及配發方式，希望藉由大家的齊心協力、通力合作，可以將每片口罩都送到有需要的司機手上，讓台南市的計程車司機可以安心的工作、乘客可以放心的搭乘。

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