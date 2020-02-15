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北市府再公布失聯3人！找到1台女1港男　僅剩1女「找嘸人」下落不明

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▲▼15日又有3名應居家檢疫者失聯。（圖／北市民政局提供）

▲北市府15日再度公布失聯3人名單，目前尋獲2人，另一名女子仍失聯。（圖／北市民政局提供）

記者邱中岳／台北報導

北市府全力防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情，15日又再傳3人失聯，其中包括2名台灣籍女子以及1名香港籍男子，稍早警方已在萬華區尋獲的1名台灣籍女子，另名住在中正區的香港籍男子也被尋獲，現僅剩1名台灣籍女子仍失聯。

北市府14日公布3名香港籍旅客來台後失聯名單，最後順利在萬華一處日租套房尋獲3人，而北市府15日又再度公布失聯者名單，分別為經金門小三通入境的陳乙菲、曾造訪大陸的譚國衡、經香港入境的江嘉榮。

據悉，曾造訪大陸的52歲女子譚國衡，2月8日從大陸入境之後，必須居家檢疫14天，但她留下位於萬華區萬大路的地址後，卻遭通報失聯。

警方15日上午10時許前往該居家檢疫地點，發現譚女就在家中。譚表示，自己這幾天都在家中並未出門，警方也在提醒後離開。

另名在2月9日從香港入境的男子江嘉榮，則是留下位於中正區一處商旅的地址，但因當時透過友人訂房，所以留錯房號，最後警方也在該旅館內找到人，與旅館人員確認江並未步出房間後離去。

但2月5日透過小三通從金門返台的台灣籍女子陳乙菲，在民政單位以及警方上門查訪後，並未遇到陳姓女子，目前也正積極尋找陳女下落。

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