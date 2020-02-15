柯文哲才說用電子手銬...北市又傳3名失聯！市府公布姓名協尋

▲15日又有3名應居家檢疫者失聯。（圖／北市民政局提供）

記者陳家祥／台北報導

國內上從中央下到地方政府，無不全力防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，台北市14日才傳出有3名香港人未如實填寫連繫資訊而失聯，尋獲後3人共遭遭重罰21萬，15日又傳出有3名國人失聯，北市府隨即公布失聯者姓名，分別為經金門小三通入境的陳乙菲、曾造訪大陸的譚國衡、經香港入境的江嘉榮。

北市衛生局15日上午表示，針對尋獲非本國籍之居家檢疫3名失聯者，從重裁罰，各裁處7萬元罰鍰，同時該3名港人將移送集中檢疫場所安置。另外，市長柯文哲上午受訪表示，大家還是遵守規則，不會刻意加重罰款或是用肉搜的方法；但柯也強調，防治的辦法很多種，最重要是大家要合作，「你不合作我們要想一大堆那…，真的不行就用電子手銬，不然怎麼辦？」

▲台北市長柯文哲出席2020陽明山花季開幕式。（圖／記者林敬旻攝）

民政局表示，該3位失聯者依傳染病防治法第 58 條規定應居家檢疫，但經防疫人員2次以上聯繫並透過警政機關同步協尋，仍未能履行其居家檢疫之義務，為維護公眾健康權益，茲依傳染病防治法第 58 條第一項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心109 年2月7日函規定，公布失聯者姓名。

民政局表示，請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或台北市政府防疫專線（02）23753782與防疫機關聯繫。