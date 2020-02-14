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失聯港人找到了！　「公布姓名」後在西門町套房內尋獲這3人

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記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎肆虐全球！日前從香港入境的3名男女，傳出入境後竟失聯，警方獲悉後展開追查，最後14日下午在西門町一家日租套房內找到3名失聯的港人。

台北市副市長黃珊珊說，目前有3個失聯的人，因為他們的狀況較特殊，所以要公布他們的姓名，其中一個叫陳寶珠，一個叫張君諾，另一個是張龍華，已將這三人的姓名公告在網站。

▲▼香港夫妻帶著兒子入境台灣，原本要居家隔離14天，但卻在隔離期間趴趴走。（圖／記者邱中岳攝）

▲香港夫妻帶著兒子入境台灣，原本要居家隔離14天，但卻在隔離期間趴趴走。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，年約50歲的張姓夫妻帶著20歲的兒子，8日從香港入境台灣，入境台灣時應居家檢疫14天，但期間竟失聯，北市府發出通報協尋，萬華分局西門町派出所也隨即在14日下午於武昌街二段的日租套房內找到3人。

據悉，萬華分局警方根據3人所留下的資料，分別在13日上午11時許、14日上午10時許，到所留下的地址上找人，但均無所獲，直到14日下午5時許才在套房內找到3人。

▲▼武昌街派出所、漢中街派出所，將於聖誕節當天整併成西門町派出所。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在西門町尋獲失聯的3名港人。（圖／記者邱中岳翻攝）

3人在警方找上門時，也向警方坦承居家檢疫期間有離開自主檢疫地點，並外出買吃、喝的東西，警方獲悉後留下3人聯繫方式，並告誡對方居家檢疫應待在檢疫地點，千萬不要再亂跑。

3位居家檢疫失聯民眾一事，北市政府副發言人戴于文表示三位民眾已於今日18時16分在萬華區尋獲，戴于文也表示後續會協調中央進行集中安置，並會依失聯情節，從重裁罰。

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