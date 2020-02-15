武漢9間方艙醫院收5600名確診病患　衛健委：不會導致交叉感染

▲武漢首個方艙醫院開始收治病患。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

武漢共設立9間方艙醫院收治新冠肺炎確診者，由於收治人數眾多，外界認為或有交叉感染風險。對此，大陸國家衛健委今（15日）表示，方艙醫院目前收治的都是確診的輕症患者，不會導致交叉感染風險。此外，方艙的建設和使用過程中，院感專家會加強指導方艙醫院工作的醫務人員，隔離、防護的措施及定期的消毒。

▲方艙醫院內的防疫人員。（圖／翻攝新華社）

衛健委醫管局副局長焦雅輝表示，方艙醫院是高效率、低成本的方法，當前武漢的醫療資源、床位資源相當緊張，自方艙醫院啓用，集中收治大量輕症確診患者，把醫院有限的床位資源騰出來給重症和危重症的患者，實行分類的救治，提高了收治率和治療效果。

▲武展方艙醫院內部環境。（圖／記者葉國吏翻攝）

大陸新冠肺炎疫情以武漢最為嚴重，爆發初期，當地醫療資源嚴重不足，隨著火神山等臨時醫院建立及各地醫療團隊進駐，才得到緩解。為了增加收治病患的腳步，武漢在市內建了9間方艙醫院，開設7000張床位。

此前，大陸國家主席習近平針對武漢疫情也做出指示，要求要對「四類人員」分類集中管理，全力以赴做到「應收盡收、不漏一人」。對此，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭11日強調，武漢市要加快增設床位，「寧可讓床等人，也不要讓人等床」。