取消損失好幾萬！早訂好「日本行程」要去嗎？　醫師提關鍵5理由：先不要

圖、文／CTWANT

日本是台灣人最喜歡旅遊的國家之一，隨著新型冠狀病毒（2019-nCoV）爆發，日本境內陸續出現沒有大陸旅遊史的確診案例；由於大部分國人早早就訂好機票，因此都相當猶豫，到底還要不要去日本。對此經常飛日本的醫師邱豑慶說，「如果是問我個人選擇，我會說先不要。」

邱豑慶表示，最近類似問題被問了10幾次，可以理解大家糾結的地方在於出國很難得，長假很難請，還有機票退票要手續費，飯店民宿不能退，損失好幾萬，因此整理出5個理由，提供大家參考。

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邱豑慶指出，第一機艙是個密閉空間，第二如果你在國外被傳染，或是被隔離，你負擔得起國外的住院費用嗎？你真的要在國外被隔離，和被治療嗎？這可不是全民健保；在台灣待久了，大家往往都把醫療的便利性和便宜的收費當成理所當然。

他舉例，有朋友一隻腳骨折，在國外開刀加上住院3天，就花了200萬台幣，另外還有朋友在國外因為腦瘤要排電腦斷層要等半年，所以買了機票回台灣。

第三，如果你在國外被隔離14天不能上班，損失有沒有比幾天的飯店錢和機票錢還貴？第四，如果你是親子出遊，回國時你被隔離了不准入境，但你孩子沒有；或是反過來，你有備案嗎？

最後，邱豑慶說，「日本爆發社區感染的機率很高，日本沒有在SARS吃過苦頭，所以這波疫情的防疫，真的只能說他們太輕忽了，應變也很緩慢。老實說，關於肺炎，我第一次感恩自己生在台灣，沒有羨慕日本，以上都講完了，我不替你作決定。」

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