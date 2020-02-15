陸配列居家檢疫搭車被罰！搭乘高鐵車次、座位曝⋯全車已完成消毒

▲陸配從上海返台，回高雄搭高鐵挨罰。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者李宜秦／台北報導

一名自上海返台的陸配14日搭乘高鐵返回高雄時，因在列車上與丈夫通電，被其他乘客通報高鐵公司後，高雄市衛生局防疫人員至其家門口守候並開罰，高鐵公司表示，該女當時搭乘南下149車次，座位為自由座11車7C，目前全車均已消毒完畢。

指揮中心規定，符合居家隔離或居家檢疫條件者，不可外出搭乘大眾運輸工具。14日一名從上海返台的女子從松山機場入境，在機場檢驗時，通過發燒篩檢，確定沒有發燒，也沒有其他症狀，因此防疫人員將其列為居家檢疫對象，她也在機場收下「居家檢疫通知書」，通知書上也標示受檢疫者不可搭乘大眾運輸工具。

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不過該名女子為返家，因此搭乘高鐵回左營站，不過到家後卻發生高雄市衛生局相關人員在家門口，並表示她違反居家檢疫規定、搭乘大眾運輸工具，依法開罰1萬元至15萬元的罰鍰。

▲台女從上海搭機坐高鐵回高雄，警家門等她列居家檢疫對象。（圖／地方中心翻攝）

高鐵公司表示，該女14日搭乘南下149車次，座位為自由座11車7C，雖持有防疫單位開立之「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」後，仍違規自台北站搭車至左營站。

高鐵公司接獲通報後，研判有違反《傳染病防制法》之虞，立即通知鐵路警察及衛生單位，並於第一時間針對149車次列車及台北、左營站旅客行經動線進行加強消毒。高鐵公司強調，針對違規搭車的旅客一律拒絕載送，以維護其他旅客健康。

不過中央流行疫情指揮中心今日表示，無症狀民眾需要返家居家檢疫，有時路途遙遠，不搭乘大眾運輸工具有困難，指揮中間監測應變官莊人祥直言，「不然民眾怎麼回家？」，目前正與高雄衛生局商討，釐清該案例開罰原因，也強調居家檢疫者若有就醫等特殊理由，可與相關單位通報後，全程戴口罩出門。