開學防疫！教育部提供「645萬片口罩」　廉政署下令政風嚴查防物資遭吞

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎疫情嚴重，蔓延全球，為了因應即將到來的2月25日開學，教育部將協助學校採購防疫物資，包括額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升及防疫備用口罩645萬片，由於中國發生搶奪防疫物資情形，加上過去台灣也曾發生救災物資遭侵占，為防止類似狀況發生，廉政署為防止有可能發生的任何貪瀆狀況，將責成所屬政風單位積極防範，確保防疫物資不會挪為私用。

由於迫切的口罩連一般民眾都得到藥局排隊限量購買，即使政府全面徵收，口罩依舊供不應求，甚至有錢還買不到，廉政署有鑑於相關防疫物資對於國人健康格外重要，為配全中央防疫措施，務必讓所有物資能公平地分配給國人，且擔心有心人會貪小便宜，積少成多，趁機A幾個口罩回家，甚至是整批整批私藏變賣，廉政署下午將開會因應後續防貪具體作為。

由於過去台灣曾發生多起救災物資遭侵吞案例，例如1名花蓮縣議員曾在蘇拉颱風時擔任鄉長，第一時間挺進重災區，還被前總統馬英九封為「英勇女鄉長」，事後卻被查出收了回扣215萬元，被抓到還自首繳回60萬，高分院前年仍依貪汙罪將她判8年6個月。

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廉政署也提醒所有公務員，對於政府發放急難救助或防疫物資，務必格外謹慎，對於民眾領取資格登記或物品管理也要充分監督，以免淪為犯罪者覬覦目標，尤其日前才抓到有人偷渡數萬個口罩出境，歷歷在目，提醒政風同仁在非常時刻，更要堅守崗位。

根據教育部統計，針對私立幼兒園，已在2月2日至5日提供50萬片口罩，2月15日至20日將提供77萬片給補習班及兒童課後照顧中心，未來將在開學前也提供518萬片口罩給各級學校後備用口罩，廉政署也將配合中央防疫措施，為全民健康一起把關。

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