中醫治新冠肺炎！「肺炎1號」藥方正式公佈　13種藥材曝光

▲各專家努力研究治療藥方。（示意圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

在新冠肺炎疫情面前，中醫也被納入診療方案當中，近日也傳出新進展。湖北省中醫院「肺炎1號」13日正式公佈，並應用於全省新型冠狀病毒感染肺炎疑似、臨床診斷病例及確診病例治療中。

據《湖北日報》報導，由防控指揮部科技攻關組推薦，湖北省中醫院巴元明等專家研製的組方4（即湖北省中醫院肺炎1號）正式公佈。在參考藥方中，對疑似、臨床診斷病例及確診病例推薦的組方4（曾用名肺炎1號 ）為湖北省中醫院巴元明、李曉東、閔曉俊等帶領第一批發熱門診、隔離病房主任、副主任集體制定。

該藥方治法為「和解少陽，化濕解毒」。基礎方劑為：柴胡陷胸湯、達原飲等。柴胡20g、黃芩10g、法半夏10g、黨參15g、全瓜萎10g、檳榔10g、草果15g、厚樸15g、知母10g、芍藥10g、生甘草10g、陳皮10g、虎杖10g。服法：日1劑，水煎服，日3次，早中晚各一次，飯前服用。

《關於加強新型冠狀病毒肺炎中西醫結合防治工作的通知》同時指出，對於密切接觸者，出現乏力伴胃腸不適者推薦服用藿香正氣軟膠囊（滴丸、水、口服液）等芳香化濕類中成藥，常規劑量。出現乏力伴發熱者推薦服用連花清瘟膠囊（顆粒）、金花清感顆粒、防風通聖丸（顆粒）、疏風解毒膠囊（顆粒）、 抗病毒口服液等清熱解毒類中成藥。

▼新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）