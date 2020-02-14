消防隊出勤遇劫1死4傷　韓國瑜指示評估「智慧號誌」可行性！盼降低風險

▲韓國瑜到醫院慰問家屬 。（圖／消防局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市消防局鳳祥分隊一輛水箱車在13日晚間日晚間10點出勤時，於鳳山區鳳頂路和過埤路口與聯結車發生擦撞，水箱車當場翻覆，車內小隊長馮永昌當場無生命跡象，其餘4人受傷，高雄市長韓國瑜第一時間也到醫院探視，並透過新聞局表示將指示相關單位研究評估智慧交通號誌系統的技術可行性，降低執勤時發生交通事故狀況的風險，也會成立治喪委員會，全力協助家屬辦好相關事宜。

高雄市長韓國瑜第一時間聞訊後，約凌晨12點20分由機要秘書趙子淵陪同步入長庚醫院急診室，身上穿的是一貫的白色襯衫、黑色西裝褲，臉上則戴著口罩，分別到長庚醫院及國軍高雄總醫院關心受傷的消防員。





▲事發後韓國瑜趕赴急診室關心。（圖／記者吳奕靖攝）

高市府新聞局14日發出聲明，表示針對昨晚發生的消防車事故，韓國瑜市長第一時間接獲消息，即立刻前往醫院探視，並特別關心家屬需求。韓國瑜也指示相關單位立刻著手研究，評估智慧交通號誌系統的技術可行性，提早警示用路人注意，以降低同仁執勤時發生交通事故狀況的風險。

高雄市政府消防局也將依公務人員退休資遣撫卹法、警察人員人事條例等相關規定辦理馮員撫卹案件。另外，也會成立治喪委員會，全力協助家屬辦好相關事宜。

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