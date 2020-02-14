一趟未完成的任務…勇消最後身影曝！小隊長拋飛魂斷出勤路上

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄市消防局鳳祥分隊一輛水箱車在13日晚間日晚間10點出勤時，於鳳山區鳳頂路和過埤路口與聯結車發生擦撞，發出「碰」一聲巨響，水箱車當場翻覆，造成車內小隊長馮永昌當場無生命跡象，其餘4人受傷，而小隊長馮永昌執行最後任務的畫面曝光，只見火警警報狂響，眾弟兄們整裝出發，但沒想到卻發生意外，也成了馮永昌生涯中一個未完成的任務。

▲高雄消防水箱車車禍，造成鳳祥分隊小隊長殉職 。（圖／地方中心翻攝）

這起車禍事故發生在13日晚間10點37分，當時消防水箱車鳴笛準備前往鳳山區頂圃街火警搶救，卻在鳳頂路、過埤路口紅綠燈由綠轉紅之時，遇上由張姓男子駕駛的一輛聯結車，而從民眾行車紀錄器可以看見，當時水箱車已經鳴笛，但一旁聯結車依然快速往前開，即使按了兩聲喇叭，水箱車駕駛仍來不及閃避，車頭直接撞上拖車左側，水箱車180度旋轉後，右翻倒在地，水箱車才剛出發約400公尺，不到一分鐘，就在路口發生車禍。

▲事發前出勤畫面曝光 。（圖／地方中心翻攝）

事發前的畫面曝光，只見當時分隊響起火警警報，弟兄們整裝完畢後，坐上水箱車準備出發，但沒想到卻發生意外，小隊長馮永昌因此不幸喪命，而這也成了他打火生涯中，一個未完成的任務。

▲鳳祥分隊小隊長一趟未完成的任務曝光 。（圖／地方中心翻攝）

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