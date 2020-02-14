奪命座位圖曝光！消防水箱車被撞翻覆　小隊長「靠窗」拋車外亡

▲水箱車車頭嚴重毀損。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市消防局鳳祥分隊一輛水箱車在13日晚間日晚間10點出勤時，於鳳山區鳳頂路和過埤路口與聯結車發生擦撞，發出「碰」一聲巨大聲響，水箱車當場翻覆，造成車內小隊長馮永昌當場無生命跡象，其餘4人受傷。當時五名消防隊員在車內的座位圖曝光，不幸身亡的小隊長馮永昌，當時就坐在右後方。

這起車禍事故發生在13日晚間10點37分，當時消防水箱車鳴笛準備前往鳳山區頂圃街火警搶救，卻在鳳頂路、過埤路口紅綠燈由綠轉紅之時，遇上由張姓男子駕駛的一輛聯結車，從民眾行車紀錄器可以看見，當時水箱車已經鳴笛，但一旁聯結車依然快速往前開，即使按了兩聲喇叭，水箱車駕駛仍來不及閃避，車頭直接撞上聯結車左側，水箱車180度旋轉後，右翻倒在地，水箱車才剛出發約400公尺，不到一分鐘，就在路口發生車禍。

▲高雄水箱車車禍座位圖。（圖／記者翁進忠攝）

當時車上座位依序，駕駛為芶玉錦，副駕駛為曾柏雄分隊長，後座由左至右為賴統生隊員、郭峻嘉隊員、小隊長馮永昌，撞擊力道大，車頭凹陷變形，零件散落一地，而送往長庚醫院急救的小隊長馮永昌，已在13日晚間11點41分宣告死亡。

據大隊長王國泰表示，因為經過重力撞擊，車子幾乎是180度旋轉，原本車子是由北向南開，經過撞擊後車頭變南到北，撞擊力太大，有翻覆現象，造成後座三人傷勢重，經過現場勘場，因為撞擊力大，小隊長馮永昌整個人被拋到車外，才因此釀成悲劇。

▲大家對馮姓小隊長(左)印象都是平易近人，認真負責。（圖／記者地方中心翻攝）

據了解，馮永昌是土生土長的高雄人，1992年警專畢業後分發到原高雄縣消防局服務，消防員一當就是27年，由於他是從基層消防員一路當上小隊長，因此也常鼓勵分隊的學弟妹要多進修、多念書力爭上游，為了鼓勵一雙子女，甚至身先士卒取得大學學位樹立榜樣，在27年的消防員生涯中，參與許多重大災難援救，例如88風災、81氣爆等，在同事印象中他平易近人，當班都協助分隊長做好督導責任，與大家相處融洽相處融洽。臉書上，馮小隊長時常PO出自己與太太四處旅遊的照片，兩人相互相依，如今天人永隔，叫大家都無法接受。

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