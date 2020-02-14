消防員出勤遇車劫開顱搶救12hr　還有5歲兒要養...他昏迷指數3衝6

▲賴統生和馮永昌私下感情相當好。（左賴統生、右馮永昌）。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

高雄市鳳山區13日晚間10點發生一起驚悚車禍，消防局鳳祥分隊水箱車出勤時，與一輛聯結車發生擦撞，整起事故造成1死4傷，其中傷勢較重的隊員賴統生，目前已經開完刀，昏迷指數已從3上升至6，狀況趨漸穩定，而他的太太也一直在醫院陪伴。

▲消防車出勤遭撞，水箱車當場翻覆。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故造成小隊長馮永昌不幸殉職，而隊員賴統生因腦部受到大力撞擊，造成顱內出血，另右腳有骨折狀況，隨即送往長庚醫院治療，送醫時已經失去意識。

▲88水災在歸仁基地準備出勤救災（左馮永昌、右賴統生）。（圖／記者許宥孺翻攝）

經12小時搶救後，賴統生已完成開顱手術，目前仍在加護病房觀察中，昏迷指數由3轉至6分，狀況趨漸穩定。

賴統生的太太第一時間獲訊後，一直在醫院陪伴，14日上午消防局長黃江祥前往長庚慰問時，賴太太表示，家裡小孩才5歲需要照顧，而先生又受重傷，黃江祥則答應會盡力給予家屬最大的協助。

▲水箱車內座位圖曝光 。（圖／記者翁進忠攝）

大隊長王國泰表示，因為經過重力撞擊，車子幾乎是180度旋轉，原本車子是由北向南開，經過撞擊後車頭變南到北，撞擊力太大，有翻覆現象，造成後座三人傷勢重。

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