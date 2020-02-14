高雄消防小隊長殉職！出勤撞拖車瞬翻180度　同事悲慟：他是榜樣

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市消防局鳳祥分隊小隊長馮永昌13日晚間10時許出勤時，在鳳山區鳳頂路和過埤路口與拖車發生擦撞，不幸殉職。同事們聽聞這個消息都很難過並表示，馮永昌相當好學，不僅成為兒女的榜樣，平時也會鼓勵學弟多讀書，如今卻在出勤期間車禍離世，讓大家一時之間難以接受。

這起車禍事故發生在13日晚間10點37分，當時消防水箱車鳴笛準備前往鳳山區頂圃街火警搶救，卻在鳳頂路、過埤路口紅綠燈由綠轉紅之時，遇上疑似想搶快闖黃燈的張姓拖車駕駛，對方甚至按了兩聲喇叭，無奈水箱車駕駛仍來不及閃避，車頭直接撞上拖車左側，180度旋轉後翻覆在地。

▼▲車禍現場地面到處都是散落的車體零件。（圖／記者許宥孺翻攝）

消防局接獲通報立即派出7個分隊17車42人前往搶救，但水箱車上的人員獲救時已有一人當場失去生命跡象，另外4人目前仍在醫院救治當中，其中一人命危。張姓拖車駕駛事後已被警方帶回偵訊（酒測值0.06％），而隨著車禍瞬間的影片曝光，網友們紛紛留言表達哀悼，希望相關單位可以盡快查出真相。

根據《聯合報》報導，在車禍中殉職的消防員是53歲的馮永昌，1992年自警專畢業，曾參與2007年莫拉克颱風救災以及高雄氣爆救災行動，平時也常鼓勵學弟們要多唸書，才能出人頭地，自己還一邊工作一邊讀書，取得大仁科技大學觀光休閒管理系修得學士學位，是兒女以及同事的好榜樣，如今卻因為一場車禍離世，讓親友、同事相當難過。

▼馮永昌與家人感情很好，和同事相處融洽，也很照顧學弟。（圖／記者洪正達翻攝）

▼水箱車車頭嚴重毀損。（圖／記者洪正達攝）