獨／罷韓直搗鳳辦前擺攤！口罩婦怒嗆：這麼好的市長你們不分青紅皂白

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓第二階連署雖已達門檻，但罷韓團體希望能將目標訂為30萬份較為安全，發出動員令，希望能趁勝追擊，台灣基進14日趁中午時間，直搗韓國瑜辦公點高市府鳳山行政中心擺攤，短短2小時就募得180多份，但就在記者訪問之際，突然一名帶紫色口罩的婦人怒氣沖沖質問，認為他們擺攤不合法，甚至跟警方大小聲，對罷韓團體怒轟：「你有公民權我也有公民權，這麼好的市長不分青紅皂白，我也是高雄市民阿，只有你是嗎！」

▲帶紫色口罩婦人認為罷韓攤位不合法。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓團體到鳳山行政中心外連署 。（圖／記者洪靖宜攝）

台灣基進今中午在市府鳳山行政中心府前路一間超商前設臨時罷韓連署點，直搗韓國瑜辦公處，台灣基進組長冠冠表示，會選在鳳山行政中心，就是要監督韓國瑜，看他上班有沒有混水摸魚，利用中午休息時間11點到1點半用餐時間，供公務員連署，口號就是「簽名連署換老闆！」

▲帶紫色口罩婦人認為罷韓攤位不合法。（圖／記者洪靖宜攝）

記者提問有關「市民會不會擔心有公務員身分會綁手綁腳？」就當台灣基進組長冠冠剛要回答時，突然一名帶著紫色婦人插話：「這有申請路權嗎，有申請嗎，亂擺攤設點喔」，工作人員回答：「依據選罷法可以喔」，婦人持續追問「可是你們擺在路邊，擺在人行道上是不對的喔！你不能擺到人行道！你們支持罷韓要依照規章制度，你們在人行道上擺攤是不對的，我要舉報你」，就在婦人越講越氣時，剛好警察也到場。

▲婦人要求警方取締罷韓攤位 。（圖／記者洪靖宜攝）

警察則向婦人表示已經請攤位移動了，並表示沒有影響交通，不過婦人越聽越生氣，認為警方護航罷韓團體，怒問：「沒有影響交通就可以嗎？你有公民權我也有公民權，這麼好的市長不分青紅皂白(罷免)，我也是高雄市民阿，只有你是嗎！」

更當場跟警察吵了起來，怒問：「你行政中立嗎？(攤位)挪一挪就可以嗎，那我下次在這裡賣香腸」，一旁有民眾跳出要來幫警察講話，婦人則說：「我哪有罵警察，希望你們行政中立，依法取締，不能隨意擺攤設點。」過程中也有路人幫忙罷韓聲援，要他們加油。

▲罷韓攤位提前收攤 。（圖／記者洪靖宜攝）

原定要擺到1點30分，也因此提早到1點4分就收攤，據台灣基進表示，他們擺攤是依照公職人員選舉罷免法第86條第3項，授權訂立的公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法第10條規定：「罷免案提議人設連署站徵求連署及從事支持罷免案宣傳活動，不得妨礙公共安全或交通秩序；違反者，依有關法令規定處理。被罷免人從事反對罷免案宣傳活動，亦同。」只要是沒有妨害公共安全與交通秩序，即便在人行道也不違法；但律師葛光輝指出應適用道路交通管理處罰條例，並不能在人行道擺攤。

不過短短2個多小時，就收到180多份連署書，約有三分之一是公務員來遞交，台灣基進組長冠冠說，連署狀況相當熱烈，還有民眾對他們說：「早該來了！」。

▲2個多小時就收到180多份連署書。（圖／記者洪靖宜攝）

時間對我們來說完全沒用！