勇消出勤遇車劫亡...韓國瑜哀悼：犧牲奉獻的熾天使殞落了

▲韓國瑜趕赴急診室關心消防車翻覆事件。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市消防局鳳翔分隊13日深夜執勤時，與聯結車發生嚴重擦撞，造成水箱車當場翻覆，而車內小隊長馮永昌當場無生命跡象，送醫仍不治身亡，其餘4人輕重傷。對此，高雄市長韓國瑜除了於第一時間到醫院探視，稍早在臉書也PO文哀悼，「一位犧牲奉獻、無私無畏的熾天使殞落了」。

韓國瑜說，13日晚間11點接獲消息後，立即趕往長庚醫院，隨後也到到國軍總醫院探視另外兩位受傷的消防同仁，除了安撫家屬情緒外，也會盡力協助家屬處理後續相關事項。韓國瑜提到，馮小隊長在消防隊服務27個年頭，曾參與過重大任務，像是莫拉克風災與氣爆救援，一直是身旁親友同事的好榜樣，即便馮已到了可退休的年紀，仍堅守著崗位，傳承寶貴經驗給其他夥伴。

▲消防車出勤遭撞，水箱車當場翻覆。（圖／記者許宥孺翻攝）

韓國瑜以「火海中的熾天使」形容消防隊員，「他們在水火之中，用自己的生命擋下撲噬而來的苦難，無私拯救一個個素昧平生的陌生人，總把希望留給別人，把危難留給自己」。韓國瑜說，消防弟兄的身影是世上最彌足珍貴的風景，「有火必救、有難必幫」，強調馮小隊長雖然已經離開，但他的精神會一直留存在大家的心中，「讓我們一起緬懷、一同感謝這位正直善良的救火英雄」。

韓國瑜最後表示，會指示相關單位來研究評估智慧交通號誌系統的技術可行性，降低執勤時發生交通事故狀況的風險，也會成立治喪委員會，全力協助家屬辦好相關事宜。

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