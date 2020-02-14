「戰時管制」又加一！　湖北孝感市大悟縣14日開始實施

▲湖北孝感大悟縣宣布戰時管制。（圖／翻攝自大悟縣人民政府）

記者劉亭／綜合報導

繼12日湖北省十堰市張灣區率先宣布實施「戰時管制」後，孝感市大悟縣13日也宣布跟進實施戰時管理，最大限度減少人員流動，規定預計從14日開始實行。

孝感市大悟縣政府官方網站公布，由於新冠肺炎形勢嚴峻，嚴重威脅居民身體健康和生命安全，為最大限度減少人員流動，遏制疫情擴散蔓延，進行戰時管制相關措施。

一、全縣城區（鎮區）所有社區、單位家屬院一律實施全封閉管理，除抗疫車輛、公務用車、代購配送車、醫護人員用車和救護、消防、搶險、警車等特種車輛，其它車輛一律禁止出入。

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

二、全縣城區（鎮區）所有樓棟一律實施全封閉管理，所有居民非醫護人員、醫藥物資從業人員、抗疫公務人員、志願者、定點超市藥店工作人員、代購員和水電油氣、通訊網路等基本民生保障從業人員，不得出入樓棟。

三、全縣城區（鎮區）街道、社區出入口一律實行全值守管理，縣直部門主要負責人及其班子成員要帶頭帶班下沉包保和值守，值守時間為每天7：00—22：00，應急通道、社區物業公司實行24小時值守，對不符合特定批准情形的居民一律禁止出門、出樓棟、出社區。

四、所有強行沖闖社區、庭院、樓棟、道路出入口設置的隔離、警戒、封控設施的居民，按照戰時管理相關規定，一律拘留。

五、全縣城區（鎮區）居民基本生活必需物資，急需藥品（感冒、咳嗽藥品之外）實行全代購服務，定點超市、藥店只准對代購員開放。城鎮社區、城中村、單位家屬院都必須配備足夠的代購員，城鎮社區由所屬物業公司負責配備，城中村和單位家屬院分別由所屬社區和所在單位負責配備，代購員持證上崗，保證為每戶居民每三天至少提供一次代購服務，特殊應急情形的要及時處理到位。

六、城區（鎮區）社區（村）、社區物業公司、縣直各部門按職責分工做好全員排查、體溫檢測工作，發現發熱病人立即撥打96120，按規定流程做好相關工作。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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