倫敦首例武漢肺炎確診「患者在中國染病」　全英累計9例

▲作為國際級大都市，專家並不意外倫敦出現武漢肺炎患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國倫敦12日出現該市第一例武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）確診病患，全英確診病例來到第9例。病患曾有中國旅遊史；當地媒體形容「致命病毒已經來到倫敦」。

綜合《金融時報》及《倫敦旗幟晚報》報導，英國首席醫療觀惠媞（Chris Whitty）指出，「我們新增的病患已經被驗出新型冠狀病毒陽性，讓全英國病例總數來到第9例。」她進一步指出，該名女病患在中國染病後回到倫敦，現在已經被轉送到國民健保署（NHS）基金信託的蓋伊醫院（Guy's and St Thomas'）。

海德（Michael Head）是南安普敦大學 （University of Southampton）全球衛生相關的資深研究員，他認為武漢肺炎會在倫敦冒出頭其實並不意外，「這是一個擁有1000萬以上的人口，和幾個主要國際機場的大城市。」他表示，可以預期倫敦和全英國接下來會有更多的確診案例，「但還是希望他們都是獨立個案，而且數量不多。」

海德指出，英國現已針對1750人進行測驗完畢，多於99％的受試者都呈現陰性，對於倫敦市民而言，染病的風險暫時還非常低。