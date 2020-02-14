中東難民營朋友抱歉了！　彰化高中募集20萬個口罩先捐給第一線醫護人員

▲總統蔡英文公開感謝彰中轉贈衛福部20萬個口罩。（圖／翻攝自總統蔡英文臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化高中原本募集20萬個口罩，要送往中東地區的難民營，但因為新冠肺炎的衝擊，他們決定改捐給台灣第一線醫療人員使用，總統蔡英文獲悉後，14日在臉書上表達感激之意。

蔡英文 Tsai Ing-wen



防疫總動員，謝謝彰化高中同學轉贈20萬個口罩！



彰化高中同學們對公共事務和國際援助工作的投入，一直讓我印象非常深刻。



最近，彰中的同學再次展現台灣年輕世代的責任感和行動力。去年底，他們募集了20萬個口罩，原本這個月就要送往中東的難民營。但是，現在他們決定先轉贈給 衛生福利部統籌運用，支持第一線的醫療防疫人員及病患，對抗武漢肺炎疫情。



彰中同學長期參與各種社會議題，也連續12年到非洲友邦史瓦帝尼做志工，背後有一位推手，就是數十年來持續鼓勵學生要以行動來改變社會的呂興忠老師。去年，我也非常高興可以頒發師鐸獎給呂老師，當面謝謝他在教育上的奉獻。



這次彰中同學捐贈口罩，就是對「我OK你先領」活動最好的響應。我要再次提醒大家，不必囤積口罩，只有長時間待在密閉空間、進入醫院免疫力較低時才需要戴口罩，我們盡量把口罩留給最需要的病患和第一線的防疫人員。



今天是情人節，我們除了陪伴身邊心愛的人，也感謝每一位投入防疫工作的人。因為有他們的付出，我們才能有安心又安全的生活。



#我OK你先領

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