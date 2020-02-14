影／林奕華：馬英九曾實施軍演威嚇菲律賓　蔡政府只「表示遺憾」

記者羅婉庭／台北報導

菲律賓總統杜特蒂13日態度強硬表示拒撤對台禁令，國民黨團14日召開記者會，首席黨團書記長林奕華表示，前總統馬英九處理廣大興號事件時曾實施海空軍操演向菲國示威；如今外交部發言人歐江安卻只說表示遺憾，「難道我們只表示遺憾而已嗎？」

林奕華表示，外交部對於菲律賓的態度十分軟弱，如果民進黨不知道怎麼制裁菲律賓，可以參考國民黨過去的經驗，「2013年廣大興號喋血案，那時國民黨執政，制裁手段11種，最後一個手段是海空軍、海巡署在相關海域舉行海上聯合操演，菲律賓才妥協交出嫌犯接受司法制裁。」

她說，專業學者也提出建議，可使用減少移工配額、台人拒買菲貨、調整關稅、發布禁菲律賓人入境等反制手段，都是外交部可以參考的。

林奕華表示，菲律賓是蔡政府「新南向政策」主要受惠國之一，但杜特蒂必須知道，新南向是中華民國的政策，不是中華民人共和國的政策。我國方面，既然是屬於國家投資，應將菲律賓從優惠政策中一率免除資格，捍衛國格，這都是政府現在可以考量的制裁手段，支持強硬，國人無法接受讓其他國家踐踏國格。

▲國民黨團召開「菲常可惡！政府硬起來」記者會，黨團副書記長林奕華發言。（圖／記者屠惠剛攝）



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