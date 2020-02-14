小隊長身亡3人還在加護病房…昔因弟兄殉職臉書曾嘆「安全第一」

▲賴統生(左)、小隊長馮永昌(右)。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市消防局鳳祥分隊一輛水箱車在13日晚間日晚間10點出勤時，於鳳山區鳳頂路和過埤路口與聯結車發生擦撞，發出「碰」一聲巨大聲響，水箱車當場翻覆，造成車內小隊長馮永昌當場無生命跡象，其餘4人受傷。其中一名隊員賴統生目前仍在長庚醫院；對於有消防員殉職，賴統生臉書曾經PO文感嘆「不管怎樣，安全總是第一」，如今變成自己碰上車禍，正在長庚醫院加護病房觀察中。

▲高雄消防水箱車車禍畫面。（圖／地方中心翻攝）

這起車禍事故發生在13日晚間10點37分，當時消防水箱車鳴笛準備前往鳳山區頂圃街火警搶救，卻在鳳頂路、過埤路口紅綠燈由綠轉紅之時，遇上由張姓男子駕駛的一輛聯結車，根據民眾行車紀錄器可以看見，當時水箱車已經鳴笛，但一旁聯結車依然快速往前開，即使按了兩聲喇叭，水箱車駕駛仍來不及閃避，車頭直接撞上聯結車左側，水箱車180度旋轉後，右翻倒在地，才剛出發約400公尺，不到一分鐘，就在路口發生車禍。

當時車上座位依序，駕駛為芶玉錦，副駕駛為曾柏雄分隊長，後座由左至右為賴統生隊員、郭峻嘉隊員、小隊長馮永昌，撞擊力道大，車頭凹陷變形，零件散落一地。42歲的張姓聯結車駕駛表示自己有喝保力達，酒測值為0.06。整起事件造成1死4傷，而送往長庚醫院急救的小隊長馮永昌，已在13日晚間11點41分宣告死亡。

▲高雄消防水箱車車頭嚴重毀損 。（圖／記者地方中心翻攝）

大隊長王國泰表示，傷者分別被送往醫院全力搶救，隊員賴統生被送往長庚醫院，曾柏雄分隊長郭峻嘉隊員被送往國軍高雄總醫院，駕駛芶玉錦被送往小港醫院，目前只有芶玉錦已經到一般病房，其餘三名都還在加護病房觀察，生命跡象穩定。

其中被送往長庚醫院的隊員賴統生，臉書中曬著小孩照及生活照，他也因去年10月台中市大雅區一處鐵皮工廠發生大火，造成2名消防人員殉職。他感嘆寫下「比較起來那三個字母老實說感受上有些廉價冰冷，而且也有點像是流行用語，反正大家都有打了，所以我也打一下的感覺。今天清晨的憾事，逝者已矣，來者可追，希望大家不管怎樣，安全總是第一。」如今，賴統生卻也出勤時出車禍，不少弟兄紛紛湧入他的臉書，希望他能夠平安度過。

時間對我們來說完全沒用！

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