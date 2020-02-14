影／慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭聯結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

記者洪正達／高雄報導

高雄市消防局鳳翔分隊小隊長馮永昌，13日晚間獲報與4位同事前往鳳山頂圃街查看異味通報，卻在離分隊不到300公尺距離的鳳頂、過埤路口，遭一輛疾駛準備上88快速道路的聯結車擦撞後翻覆，消防車也因強大的撞擊力道導致車頭嚴重變形，當馮被救出後已奄奄一息，雖緊急送往長庚醫院急救仍回天乏術，同事不禁感嘆，痛失了一位好學長以及子女心目中的好爸爸。

▲鳳翔分隊被撞的消防車車頭嚴重變形。（圖／記者洪正達攝）

▲▼馮永昌是同仁眼中的好學長及好爸爸。（圖／翻攝馮永昌臉書，下同）

馮永昌是土生土長的高雄人，1992年警專畢業後分發到原高雄縣消防局服務，消防員一當就是27年，由於他是從基層消防員一路當上小隊長，因此也常鼓勵分隊的學弟妹要多進修、多念書力爭上游，為了鼓勵一雙子女，甚至身先士卒取得大學學位樹立榜樣．如今卻天人永隔，讓分隊同事感嘆生命無常。

據了解，馮永昌為警專138期，在27年的消防員生涯中，參與許多重大災難援救，例如八八風災、八一氣爆等幾乎無役不與，以目前的資歷早就可以申請退休，但馮卻沒這個意願，認為自己體力上仍可負擔吃力的外勤工作，也希望將自身的經驗傳承下去。

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