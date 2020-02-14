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TVBS民調／蔡英文民調創新高　陳時中滿意度高達82％

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▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，鄰近的中國大陸疫情相對嚴重，台灣也因而受到影響，政府在防疫工作上更是備受考驗。對於總統大選剛結束即面臨挑戰的總統蔡英文，根據《TVBS》公布的最新民調結果顯示，民眾對蔡英文滿意度上升至54％，成為上任後的新高紀錄；另外，對於疫情指揮中心指揮官陳時中的滿意度高達82％。

根據《TVBS》13日公布的最新民調顯示，蔡英文剛連任即面臨新冠肺炎的考驗，但整體而言，民眾對蔡英文滿意度上升至54％，成為她上任後新高，除此之外，不滿意的比例也減少為29％，另外16％則沒有表示意見。行政院長蘇貞昌的滿意度為52％，有29％表示不滿意，另有19％並未表示意見，相較2019年5月時的調查結果，共上升12個百分點，不滿意的比例由36％減少7個百分點。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

陳時中處理疫情表現也受到各界關注，有高達82％民眾表示滿意、只有6％不滿意，12％沒有表示意見。整體而言，民眾對於政府防治疫情的表現，相較於前次調查增加15個百分點，有71％表示滿意、不滿意17%，還有11％沒表示意見。

另外，對於口罩實名制的政策，則是有過半民眾表示贊成（57％，25％非常贊成、32％還算贊成），不贊成為31％（12％不太贊成，19％非常不贊成），12％沒有表示意見。

在新冠肺炎疫情中，各行各業多受到衝擊，有近8成的民眾擔心會影響台灣經濟發展（78％，39％為非常擔心、39％還算擔心），僅有16％表示不擔心，6％沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於109年2月10日至12日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,652位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為299位，拒訪率為18.1％，最後成功訪問有效樣本1353位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±2.7個百分點以內。

抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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