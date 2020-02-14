馬英九為陸配子女槓蔡政府　蘇貞昌回擊：不要只講風涼話

▲蘇貞昌赴新北市鶯歌區視察口罩設備生產新機組。（圖／行政院提供）

記者黃巈禾／新北報導

前總統馬英九14日在臉書批評，蔡政府罔顧《兒童權利公約》精神，應讓陸配子女回台與父母團員。對此，行政院長蘇貞昌回嗆，自救才能救人，要救人也要量力而為，掌握過國家機器的人，不要只講風涼話。

蘇貞昌14日上午赴新北市鶯歌區視察口罩設備生產新機組。針對馬英九的說法，蘇貞昌受訪時表示，為了2300萬國人同胞的健康把關，政府真的是窮盡一切之力，也一直努力夜以繼日從不歇息。

蘇貞昌提到，感謝生產線上的同仁、分配口罩的藥師、送口罩的郵差，這些人都是盡心盡力，不希望有破口，因此，以保護國人健康為最優先，自救才能救人，要救人也要量力而為，「我們以國人優先量力而為，我們絕對沒有任何歧視，包括在國境之內就算他不是台灣人，我們也都公平對待」。

蘇貞昌強調，對於把關絕對不能有破口，也要量力而為，「畢竟如果要救人，船沉了，最後沒有任何人可以活，這就失去救人的本意」，因此，政府還是會量力而為，也請大家體諒。

最後，蘇貞昌還說，尤其政治人物、尤其掌握過政府國家機器的人應該清楚，要管理好一個國家政府機器，各方面是多麼地辛苦，「不要只有講風涼話」。