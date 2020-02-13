新冠肺炎害慘「1天才2個客人」！菜鳥被失業　網狂哀號...意外釣出黑馬

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

新冠肺炎疫情造成人心惶惶，許多行業也備受衝擊。一名美容業菜鳥因為店裡生意太差，被要求先休息到3月，或直接換工作，突然失業的她不僅心情受到影響，經濟上的壓力也更大了。

女網友在dcard發文訴苦，「我是美容師，因為武漢肺炎的關係，客人量減少很多，一天可能才1-2個，有時候甚至完全沒有客人。」

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店長無奈宣布，因最近公司沒賺錢，付不出薪水，要資深的學姊都排特休假，而他們這些資歷較淺的菜鳥，則先休息至三月，可以去找打工或乾脆直接換工作。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

她感嘆，「就這樣直接失業，明天不用上班了。我們很多都是他鄉、獨自一人來到陌生城市的，在外租屋經濟壓力已經不小了，現在被強迫失業，心情真的很差。」

po文一出，引起不小共鳴，網友們紛紛回應，「各行各業都很有影響...辛苦妳了，還是接受現實吧」、「家人也是靠中國進口的電子零件供應商，這次肺炎影響訂單幾乎都停擺了」、「我擺攤的，往年過年檔期半個月可以賺15萬，這次只賺6萬」、「身邊至少4個在旅遊業，每個都說快吃土了，再來也可能要放無薪假了」、「我在海運公司，最近來的船也變超少，高層要求我們列出去過對岸的航次，結果大概10艘船有7艘不能靠吧」。

值得一提的是，有網友直說，「默默推高爾夫球場，天天客滿。沒辦法出國打球就留在台灣打了，客人還開玩笑說空氣很好很空曠，他們都不戴口罩呢！」

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