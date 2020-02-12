一到全聯傻住「這邊住戶都跟上潮流？」　2物狂被掃空...網驚：以為末日

▲不說還以為「準備開幕中」。（圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」）

記者周亭瑋／綜合報導

受到武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情的影響，各地賣場陸續出現「空城景象」，眼看日常用品、生鮮、乾糧等被掃空，各地民眾哀怨聲四起，不禁回報災情吐槽，還以為是商家新開幕或要世界末日啦！

女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」無奈提到，「因為買了元宵，想說去買個花生湯或紅豆湯來配，一到全聯，好奇這幾天看到新聞的衛生紙之亂，嗯...果然我們家這邊的住戶都很跟上潮流。」

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▲雞蛋雖然沒被掃光，但也剩不多了。（圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」）

她表示，賣場裡的衛生紙沒了，雞蛋所剩無幾，肉品也幾乎全掃空，「不過我忘了看衛生棉，看來我們這邊的恐慌症可能比較嚴重哦！」

看到驚人畫面，網友不禁笑虧，「第一張不說還以為是新開幕的等廠商上架」、「消費力驚人」、「全聯發大財」、「搞得好像台灣也要封城，還是有颱風來」、「全聯員工明年年終獎金應該不少」。

▲有些網友也抱怨，都買不到肉品。（圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」）

各地鄉親也跳出來回報災情，直言「真的很跨張，昨天去住家附近全聯買東西，衛生紙、泡麵一掃而空」、「昨天去也買不到雞蛋QQ」、「全聯都買不到肉+1，只能轉去大賣場貨源比較充足」、「真的非常扯，照片是昨天到樹林全聯拍的，到底大家有多盲從」。

不過，還是有不少幸運網友，表示住家附近的賣場，並沒有出現猶如蝗蟲過境的情況，「在新竹還好捏，應該是晚了沒補貨」、「我住中和，架上販售狀況都蠻正常」、「桃園沒事啊！衛生紙衛生棉很多啊，還有肉類」、「台中全聯貨價滿滿的衛生紙、衛生棉、湯圓、酥皮」、「花蓮的全聯的貨架上也很滿滿滿」。

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