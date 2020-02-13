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公司要對帳！突要求「存款簿上繳」...他傻眼　網揭黑暗面：還不快逃阿

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▲存摺。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前發文表示，由於公司出現財務問題，執行長要求他們上繳存款簿，還解釋這個方法快又直接，讓他不知該如何應對。聞言，鄉民一面倒覺得背後不單純，甚至勸他盡快逃離。

網友在PTT提到，「我們公司的執行長來找我說，因為帳務問題，要我們把自己的存款簿上繳。我覺得很不合理，就說公司都會有轉帳紀錄，即使有問題，直接跟銀行查詢就好，為什麼要我們上繳存款簿？」

請繼續往下閱讀...

怎料對方回應，直接拿存款簿對帳快又直接，讓他無法反駁，不禁苦惱地問，「請問遇到這樣的情況，要怎麼處理比較好啊？」

▲銀行行員工作示意圖。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

對於這個詭異要求，鄉民們紛紛回應，「沒道理吧，如果員工沒有定期刷簿子，那一本一本刷會比直接請銀行調記錄快和直接？公司查自己帳就知道出入多少了」、「看來是內部有人動手腳，導致帳目和銀行對不起來，現在要查帳了」、「我覺得這種規定還是很鬼扯，你公司錢不見關我屁事」、「資方的財務知識很差」、「很可疑，怕被當人頭」。

另外，不少人勸他乾脆換工作，「開始找其它工作，一個連員工薪資轉帳都搞不定的公司，財務狀況很可疑」、「公司有問題還不快逃」、「這樣公司肯定出現財務危機，快跳船比較保險」、「不用給，然後趕快開始找新工作，這個要求絕對不合理」。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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