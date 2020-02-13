菲律賓「對台禁令」讓旅遊泡湯　簽證可以退費或展延效期

▲菲律賓禁台人入境讓旅遊泡湯，馬尼拉經濟文化辦事處：「簽證可選擇退費或展延。」（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

菲律賓民航委員會（CAB）日前突襲宣布，將台灣納入「陸港澳」旅遊禁令範圍，消息讓許多台灣民眾相當不滿，儘管我國政府已出面澄清，菲律賓總統杜特蒂仍決定維持禁令。至於已經申請簽證的民眾，馬尼拉經濟文化辦事處13日宣布，已經申請簽證（但未使用）的旅客，可以選擇退費或展延。

馬尼拉經濟文化辦事處（Manila Economic & Cultural Office）13日在臉書表示，已核發的紙本簽證、電子簽證只要沒有使用，台灣民眾可以選擇「退費」或「展延使用期限。」

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▲馬尼拉經濟文化辦事處公布簽證退費辦法。（圖／翻攝自Manila Economic & Cultural Office）

紙本簽證部份，只要簽證核發日期為2019年11月10日－2020年2月10日之間且未經使用，民眾就可以到辦事處申請退費，但必須攜帶簽證費用的付款收據、護照正本與影本、護照上的簽證頁影本，在現場（辦事處）填寫申請表即可辦理退費。

電子簽證部份，只要是2020年1月10日後核發、未經使用的電子簽證，待簽證過期後，民眾只要攜帶護照正本與影本、電子簽證列印紙本，在現場（辦事處）填寫申請表即可辦理退費。

▲馬尼拉經濟文化辦事處公布簽證展延辦法。（圖／翻攝自Manila Economic & Cultural Office）

旅客簽證如果不想退費，想要展延使用期限，可以在旅遊禁令解除後，攜帶展延申請表、簽證費用的付款收據、護照正本及影本、護照上的簽證頁影本等，到辦事處申請展延，展延時間會以禁令解除日期為期，往後順延。

馬尼拉經濟文化辦事處最後提到，只要申請人同意3項條件，如「旅客清楚了解旅遊禁令」、「願意承擔因為禁令而無法入境菲律賓的風險」、「任何情況下都不會要求退還簽證費用」，辦事處將繼續收取簽證申請書，同時也會繼續為有需要前往菲律賓的旅客入出境紀錄並蓋章。