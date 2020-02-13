　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

菲律賓「對台禁令」讓旅遊泡湯　簽證可以退費或展延效期

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲菲律賓禁台人入境讓旅遊泡湯，馬尼拉經濟文化辦事處：「簽證可選擇退費或展延。」（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

菲律賓民航委員會（CAB）日前突襲宣布，將台灣納入「陸港澳」旅遊禁令範圍，消息讓許多台灣民眾相當不滿，儘管我國政府已出面澄清，菲律賓總統杜特蒂仍決定維持禁令。至於已經申請簽證的民眾，馬尼拉經濟文化辦事處13日宣布，已經申請簽證（但未使用）的旅客，可以選擇退費或展延。

馬尼拉經濟文化辦事處（Manila Economic & Cultural Office）13日在臉書表示，已核發的紙本簽證、電子簽證只要沒有使用，台灣民眾可以選擇「退費」或「展延使用期限。」

請繼續往下閱讀...

▲▼菲律賓禁台人入境 簽證可選擇退費或展延。（圖／翻攝自Manila Economic & Cultural Office）

▲馬尼拉經濟文化辦事處公布簽證退費辦法。（圖／翻攝自Manila Economic & Cultural Office）

紙本簽證部份，只要簽證核發日期為2019年11月10日－2020年2月10日之間且未經使用，民眾就可以到辦事處申請退費，但必須攜帶簽證費用的付款收據、護照正本與影本、護照上的簽證頁影本，在現場（辦事處）填寫申請表即可辦理退費。

電子簽證部份，只要是2020年1月10日後核發、未經使用的電子簽證，待簽證過期後，民眾只要攜帶護照正本與影本、電子簽證列印紙本，在現場（辦事處）填寫申請表即可辦理退費。

▲▼菲律賓禁台人入境 簽證可選擇退費或展延。（圖／翻攝自Manila Economic & Cultural Office）

▲馬尼拉經濟文化辦事處公布簽證展延辦法。（圖／翻攝自Manila Economic & Cultural Office）

旅客簽證如果不想退費，想要展延使用期限，可以在旅遊禁令解除後，攜帶展延申請表、簽證費用的付款收據、護照正本及影本、護照上的簽證頁影本等，到辦事處申請展延，展延時間會以禁令解除日期為期，往後順延。

馬尼拉經濟文化辦事處最後提到，只要申請人同意3項條件，如「旅客清楚了解旅遊禁令」、「願意承擔因為禁令而無法入境菲律賓的風險」、「任何情況下都不會要求退還簽證費用」，辦事處將繼續收取簽證申請書，同時也會繼續為有需要前往菲律賓的旅客入出境紀錄並蓋章。

ET快訊
好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！現貨不用
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公

快訊／花東「情人節」一夜三震！　最大規模4.8

準寒流來襲倒數「溫度狂降27℃→7℃」　吳德榮8字解析週末天氣

太狂了！台大教授「新冠肺炎走勢圖」登《經濟學人》　徐丞志超謙虛回應

快訊／花蓮外海凌晨發生4.8地震！台北連續搖晃5秒　網友：超有感

1分鐘快速買到「100口罩」！又見批發工廠低調賣　老闆現身說話了

「病毒不看護照，防疫不分國界」　雷倩給媒體的一封信：建立新媒體自律

「第二位台商康復」錄音曝心聲！60條口罩產線完成、首批台商預計18日解隔離

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣鬧場…跳針怒嗆：關妳什麼事？

初估全台7萬人隔離！每日僅能檢測1010人　陳時中：清明是下波挑戰

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公

快訊／花東「情人節」一夜三震！　最大規模4.8

準寒流來襲倒數「溫度狂降27℃→7℃」　吳德榮8字解析週末天氣

太狂了！台大教授「新冠肺炎走勢圖」登《經濟學人》　徐丞志超謙虛回應

快訊／花蓮外海凌晨發生4.8地震！台北連續搖晃5秒　網友：超有感

1分鐘快速買到「100口罩」！又見批發工廠低調賣　老闆現身說話了

「病毒不看護照，防疫不分國界」　雷倩給媒體的一封信：建立新媒體自律

「第二位台商康復」錄音曝心聲！60條口罩產線完成、首批台商預計18日解隔離

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣鬧場…跳針怒嗆：關妳什麼事？

初估全台7萬人隔離！每日僅能檢測1010人　陳時中：清明是下波挑戰

清純女星守寡7年搶人老公！　渣男專吃20歲嫩肉「連劈小五」…正宮崩潰住院

不斷更新／和歌山醫院再傳1病患確診　鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」

重機騎士無照上路遇警逃竄6公里　逆向闖紅燈...3警車圍捕壓制開罰近8萬

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

吃錯了！專家曝「飲食太清淡」後果：反而容易衰老無力

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

絕美理髮師「中空爆乳」剪頭毛 養眼片瘋傳...本尊出面曝光價碼

生活熱門新聞

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

台大教授「新冠肺炎走勢圖」登《經濟學人》！

高雄男娶越南妻收養3女　5年就當阿公

估全台7萬人隔離！陳時中：清明是下波挑戰

陳時中防疫爆紅　過世父影響深遠

選擇中國籍！小明爸：不想像黃安那樣

雷倩：疫情當前　建立新媒體自律

海巡署「6字處理」盜採砂石船　國庫進帳7000萬

第二位患者康復！首批台商預18日解隔離

28歲科大講師「性感氣質兼具」！

玩健身環大冒險30分鐘　他後悔：廣告不實

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣

更多熱門

相關新聞

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

新冠肺炎（COVID-19）疫情截至14日凌晨2時45分的統計資料，已有5萬9907例確診。近日網路上流傳一段37秒的影片，只見身穿防護衣的人員將一具遺體抬上車，這一幕剛好被住在社區裡的孩童看見，忍不住驚呼「媽媽，裡面還有好多屍體」，短短一句話卻掀起網友正反意見熱議。

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

486先生聲援陳時中「誰敢再提，就是賣國賊」

486先生聲援陳時中「誰敢再提，就是賣國賊」

維他命C治療新冠肺炎　專家提2好處

維他命C治療新冠肺炎　專家提2好處

北京黨委發戰時狀態令　醫護才可戴N95

北京黨委發戰時狀態令　醫護才可戴N95

關鍵字：

武漢肺炎傳染病冠狀病毒新冠病毒菲律賓對台禁令旅遊禁令簽證

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面