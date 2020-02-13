「陸委會出包一天就去處理」　林為洲、蔣萬安轟外交部反應遲鈍、說法反覆

▲林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，菲律賓依「一中原則」片面禁止台灣旅客入境，外交部至今沒有反制措施。對此，立法院國民黨團總召林為洲13日批評，外交部不僅事先沒掌握情資，事發後的反應都太遲鈍、軟弱，要求透過現有籌碼立即與菲律賓談判，國民黨團首席副書記長蔣萬安也呼籲政府必須加強部會橫向聯繫，避免說詞一日三變。

針對菲律賓以一中原則對台實施旅遊禁令，總統蔡英文12日與總統府資政餐敘時表態已請外交部處理，立場要硬，也要反制。不過，外交部發言人歐江安13日在記者會上仍強調，目前先不談「制裁」，而是要先等菲方召開內閣會議後，再依據結果來考量。

對於外交部至今未對菲律賓提出反制措施，林為洲13日接受《ETtoday新聞雲》訪問時批評，外交部從事先沒掌握情資，到事發後的反應都太遲鈍、軟弱，「每天疫情都在變化，陸委會出了一個包，一天內就去處理，防疫如同作戰，該做決策時就應該要盡快。」

「我們支持政府以現有籌碼向菲律賓談判，包括透過取消免簽待遇，甚至暫停移工輸入等手段，要求菲律賓立即撤銷限制。」林為洲強調，菲律賓把台灣跟中國大陸當作同級疫區，顯然誤解台灣是中國大陸的一部分，外交部應該要有Guts，馬上要求更正，否則其他國家若跟進菲律賓的做法，將會對台灣人民造成很大的不便，外交部也要讓其他國家看見台灣有能力反制。

林為洲認為，菲律賓的做法一方面也是在討好中國大陸，遵循一中政策，不僅在防疫上失真，對台灣也不公平，「政治、防疫不應混為一談，對防疫造成不利影響，也沒有必要在此時去討好中國」，他質疑如果台灣疫情真的如同武漢嚴重，那菲律賓是否應該撤回在台灣的移工？顯然菲律賓是基於政治而非防疫考量。

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）



另一方面，國民黨團首席副書記長蔣萬安也表示，菲律賓片面禁止我國旅客入境，罔顧台灣民眾權益，而且矮化我們的主權，國民黨團要求外交部必須向菲律賓嚴正抗議，必要時採取對應作為，包括取消免簽、經濟合作、科技研究計畫、農漁業交流、召回代表等，外交部應即刻交涉，捍衛國人權益。

蔣萬安批評，外交部對外說法反覆，顯然沒有對於菲律賓片面禁令掌握精確情資，現階段全民政府都在防疫，政府各部門橫向聯繫必須加強，尤其牽涉到出入境人員管控，包括外交部、陸委會、教育部、勞動部等部會橫向聯繫必須加強，避免政府對外說法一日三變。