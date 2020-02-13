菲律賓對台禁令！我國史上「3次」祭反制措施...對方放軟才解凍

▲菲律賓依據「一中原則」將我國列為禁止入境對象，造成上百名台籍旅客滯留。（示意圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，菲律賓更依據「一中原則」將我國列為禁止入境對象，引發各界震驚，但外交部至今卻遲遲沒有提出「反制」措施，還要等菲方召開內閣會議後才考量。其實，台灣歷史上曾3度對菲律賓發出制裁，最近一次是在2013年廣大興號事件，當時馬政府提出4項對菲要求與11項反制政策，最後菲律賓總統向我國道歉。

針對菲律賓以一中原則對台實施旅遊禁令，朝野立委也紛紛站出來喊話政府應該反制，希望外交部應該要盡快釐清，必要時更可以採取如取消對菲免簽、凍結勞工輸入、召回雙方代表、終止雙方合作及拒買菲貨等5項制裁。若菲方遲遲不肯釋出善意，一旦台灣開始祭出反制措施，恐怕將衝擊仍在台灣的15萬名菲籍移工與相關產業。勞動部部長許銘春表示，台灣以前曾有類似的制裁作法，由於影響層面較廣，目前內部仍在評估討論。

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）



總統蔡英文12日晚間與資政餐敘聽取意見時，就針對菲律賓對台實施旅遊禁令一事表態，強調政府已經在處理，也已經請外交部立場要硬，也應該要反制。不過，外交部13日例行記者會上強調，先不談「制裁」，但政府會先依據菲律賓內閣會議的結果，再來進行通盤考量，政府有配套方案，但在還沒有做成決定前，先不談制裁。

其實，台灣以往與菲律賓發生衝突或關係緊張時，就曾3度祭出凍結引進菲籍勞工。2000年時，菲律賓無故介入台菲勞資糾紛中，當時勞委會祭出「凍結製造業與重大投資工程案引進菲國移工」，一直到了12月對方釋出善意後，我國政府才宣布解凍。

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）



2011年，菲律賓因應對岸要求，將14名台籍詐欺犯移送大陸，當時我國政府也是祭出凍結移工輸入作為懲罰，直到2個月後，菲方將另一名詐欺犯送回台、換掉移民局長，我方感受到對方的誠意後，才宣布解凍。

最近一次則是2013年5月台灣漁船「廣大興28號」遭菲方公務船掃射，造成船員洪石成死亡，震驚全台灣。但菲律賓政府逃避責任與「由有化無、由重化輕」道歉，造成兩國關係緊張。當時馬政府立即對菲律賓提出「四項嚴正要求」：一、要求菲律賓政府於期限內正式向中華民國以及受害漁民道歉；二、賠償漁民損失；三、儘速徹查事實及嚴懲兇手；四、儘速啟動台、菲漁業協議談判。

但菲律賓未在期限內完全答應四項要求，因此馬政府於5月15日上午啟動第一波「三項反制」措施，包括一、提出終止菲律賓外勞來台之申請。二、召回中華民國駐菲律賓代表。三、要求菲律賓駐臺代表返回菲律賓繼續處理本案。最後，菲方派特使來台致歉，並承諾會依法起訴兇手後，我方政府才宣布解凍。

▲台灣漁船「廣大興28號」遭菲方公務船掃射。（圖／ETtoday資料照片）



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